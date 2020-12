O BNG rexeita participar nos actos programados no Día da Constitución

O deputado do BNG Néstor Rego non participará en ningún dos actos protocolarios organizados no Congreso dos Deputados con motivo do Día da Constitución, que se celebra este domingo 6 de decembro.

Diso informou nun comunicado remitido aos medios, no que reclama soberanía para Galicia fronte a unha Carta Magna que, segundo denuncia, "consagra unha monarquía anacrónica e corrupta, que limita dereitos democráticos esenciais e nega a existencia de nacións como Galicia e a súa capacidade para decidir de forma soberana".

Deste xeito, o BNG considera fracasado o actual marco constitucional, "marcado pola corrupción da monarquía e das elites políticas e económicas e que actúa como corpiño que lastra o futuro do país".

Rego sostivo que o texto constitucional é esgrimido sistematicamente para coartar dereitos e liberdades públicas e, moi especialmente, para negar dereitos colectivos fundamentais como o de autodeterminación das nacións que forman parte do Estado.

"Galicia necesita ter capacidade de decidir por si mesma de maneira soberana como única forma para poder desenvolverse plenamente desde o punto de vista social, económico, político e cultural para poder mellorar a calidade de vida e o benestar de todos os galegos", indica.

Con todo, censura que a Constitución negue "rotundamente" esa posibilidade e "condene" a Galicia á "dependencia e marxinación permanente". "É necesaria a ruptura co réxime constitucional español para avanzar en democracia e en benestar", sinala.

O BNG destaca que o problema é a dependencia política establecida por unha Constitución que propicia un deseño centralista. "Está demostrado, canto máis centralismo, máis desigualdade. Fronte a iso, a resposta é confiar en nosas propias forzas", recalcou Rego, que asegurou que a solución aos problemas de Galicia non chegará de Madrid.

Por último, criticou que, no momento no que está a ser máis cuestionada a institución monárquica, Felipe de Borbón asuma claramente posicións "concomitantes coa ultradereita e o ultraespañolismo".