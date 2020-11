Batet quita a palabra a Rego por defender en galego o uso da lingua no ensino

A presidenta do Congreso, Meritxell Batet, quitou a palabra este martes no Pleno ao deputado do BNG, Néstor Rego, e o da CUP Albert Botrán, pola súa negativa a utilizar o castelán e defender, respectivamente en galego e catalán, a súa posición ante unha proposición non de lei de Vox que busca instar o Goberno a garantir o dereito a estudar "exclusivamente" en castelán en todo o territorio nacional.

No caso de Botrán, Batet pediulle até catro veces que cumprise o Regulamento e renunciase a falar en catalán, pero o deputado independentista negouse.

Nada máis subir á tribuna, Botrán empezou a falar en catalán, ante o que Batet deulle un primeiro aviso: "Tiene que utilizar la lengua común de esta casa y a la que nos debemos reglamentariamente", díxolle a tamén deputada do PSC.

Pero Botrán proseguiu denunciando, en catalán, o "nacionalismo lingístico español" que achaca aos de Santiago Abascal, o que levou a Batet a darlle un segundo aviso lembrándolle que estaba obrigado a seguir as previsións regulamentarias.

E logo chegou unha terceira advertencia e un aviso de que se non depuña a súa actitude tería que acabar chamándolle a orde. Pero Botrán seguiu no seu trece e, de novo en catalán, pediu poder terminar a súa exposición. "Puede terminar, pero le pido que lo haga en la lengua compartida por toda la Cámara, que es el castellano", rogoulle a presidenta, de novo, sen éxito.

Finalmente tras un discreto intercambio de opinións entre ambos, Batet quitoulle a palabra: "Si no atiende esta petición, le quito la palabra", dixo, co que Botrán abandonou a tribuna.

Minutos despois tivo lugar un episodio similar co portavoz do BNG, a quen Batet retirou a palabra tras outro tres avisos.

ERC, SÓ "UNHA MICA"

Cando chegou a quenda do portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha empezando falando en castelán, aínda que despois pasou ao catalán para denunciar que o seu predecesor Joan Tardà foi expulsado do hemiciclo en 2013 por falar na súa lingua materna.

Batet deulle as grazas en catalán pola súa intervención e despois, en castelán, lembroulle que está permitido facer un uso acoutado das linguas distintas ao castelán a modo de introdución, pero que na tribuna débese utilizar a lingua que comparten todas as súas señorías.

"Unha mica mes (un pouco máis)", pediulle entón Rufián, provocando que Batet reiterase o seu requirimento.

"Seguro que ten moito contido a súa intervención como para que nola perdamos o resto de deputados e deputadas", comentoulle para convencerlle. Ao final Rufián volveu ao castelán: "Ven, y luego dicen que es el castellano el que está perseguido o amenazado", sentenciou.