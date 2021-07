Bárcenas al juez Pedraz: "Conseguir que te reciba un ministro no es sencillo, vale dinero en cualquier sitio"

El extesorero del PP Luis Bárcenas calificó el pasado 16 de julio al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz como "concepto de relaciones públicas" la dinámica de donaciones de empresarios a la caja b del partido que investiga esta sede judicial. "Conseguir que te reciba un ministro o un secretario de Estado no es sencillo (...) eso vale dinero en cualquier sitio".

En el audio de las grabaciones realizadas en el marco de la causa sobre la presunta caja en negro del PP, al que ha tenido acceso Europa Press, Bárcenas se explaya sobre esta cuestión a preguntas de la abogada del Estado Rosa María Seoane.

"No sé si en el mundo del lobby en otros países donde está admitido legalmente cómo funcionan las cosas, pero puede ser algo parecido a lo que hacíamos nosotros. Al final, en ese mundo, conseguir que te reciba un ministro o un secretario de Estado no es sencillo. Simplificando, y aunque no fuera nuestro planteamiento, eso vale dinero en cualquier sitio, el tener las puertas abiertas y la posibilidad de acceso", afirma.

Bárcenas manifestó durante esta comparecencia, que realizó estando de permiso penitenciario, que todos los ministros de Fomento y Medio Ambiente de los gobiernos populares, entre los que ha mencionado a Francisco Álvarez Cascos, trataban con donantes de la caja b sobre adjudicaciones públicas.

De este modo se ratificaba en lo que ya expuso en su última confesión, plasmada en un escrito enviado a la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de febrero, donde dijo que algunas donaciones eran finalistas.

A lo largo de los 40 minutos de declaración, Pedraz explica a Bárcenas que comparece en calidad de investigado y el fiscal Anticorrupción Antonio le recuerda que lo hace tras la presentación de un escrito ante el Ministerio Público el pasado mes de febrero en el que se mostraba dispuesto a confesar sobre diversa información relativa a la caja b del partido.

La abogada del Estado se interesa por conocer si las entregas de los empresarios eran continuadas en el tiempo, por si ello pudiera significar que las gestiones "daban su fruto". También le pregunta en qué se concretaban los "accesos" a los políticos, a lo que Bárcenas responde que las empresas que donaban buscaban la posibilidad de tener la interlocución que en cada momento tuviesen necesidad de tener, dependiendo del área en la que se moviesen cada una de las empresas".

Bárcenas apunta concretamente al que fuera comisario de la Policía Andrés Gómez Gordo

ACCESO A MINISTROS ENTRE 1996 y 2004. Tras llegar al primer "eslabón", el del tesorero, accedían al político, que Bárcenas centra en los que fueran ministros o ministras de Fomento y Medio Ambiente entre 1996 y 2004, aunque no puede aportar ningún dato concreto por haber sido estos documentos sustraídos del estudio de su esposa, Rosalía Iglesias, por la denominada trama Cinchen.

En este momento, Bárcenas apunta concretamente al que fuera comisario de la Policía Andrés Gómez Gordo, que fue fichado por la ex secretaria del PP María Dolores de Cospedal, como asesor de Análisis y Documentación cuando ésta era presidenta de Castilla-La Mancha.

A lo largo de la declaración Bárcenas también cita el caso de un director general de carreteras con el que su superior en la Tesorería cuando él era gerente, Álvaro Lapuerta, puso en contacto con un empresario. El capítulo le costó unas "palabras duras" con el entonces responsable de Fomento, Francisco Álvarez Cascos. "Le recriminó que no le llamará a él directamente", explicó Bárcenas, añadiendo en otro momento del interrogatorio que desde entonces así se hizo.

El único letrado al que Bárcenas no quiso responder en este interrogatorio fue a Jesús Santos, que representa al Partido Popular

CONTRAPRESTACIÓN "SANA". Para el ex tesorero, simplemente "poderte sentar una hora con el máximo responsable de un proyecto y conocer el proyecto, el plazo en el que se conceden obras y eso vale dinero", y se ofrecía esa "contraprestación" que él calificó en sede judicial de "sana".

A preguntas del fiscal, Bárcenas también recordó que ya ha declarado en anteriores ocasiones sobre pagos de campañas electorales que se financiaban con fondos específicos donados por empresarios, y los documentos que lo acreditaban fueron sustraídos en la operación kitchen del "estudio de mi mujer". Se trataba de gastos de mailing, de imprenta, "una serie de conceptos que en esta época no estaban financiados por la ley electoral y requerían fondos adicionales a los que se aportaban oficialmente ".

Esta era la razón por la que se hacían lo que calificó ante el juez de "acciones especificas" para que determinados donantes entregaran determinadas cantidades. Estas entregas, según añadió, no están consignadas en los papeles que salieron y están pendientes en sentencia tras el primer juicio por la caja b del PP. El único letrado al que Bárcenas no quiso responder en este interrogatorio fue a Jesús Santos, que representa al Partido Popular.