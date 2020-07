Barcelona afronta las nuevas medidas con la amenaza de un nuevo confinamiento

Barcelona y doce municipios de su entorno han vivido este sábado el primer día de restricciones anti-Covid anunciadas este viernes por el Gobierno catalán, con la amenaza de un confinamiento domiciliario si no mejoran los datos de la pandemia, que en las últimas 24 horas ha sumado 1.226 nuevos contagios y tres fallecidos más en toda Cataluña.



Si bien el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha afirmado que no se puede hablar aún de una segunda ola de coronavirus a pesar de que en Barcelona y su área metropolitana existe ya transmisión comunitaria, el director de la Unidad de Seguimiento de la Covid-19 en Cataluña, el epidemiólogo Jacobo Mendioroz, no descarta que antes de 15 días se tenga que decretar el confinamiento domiciliario si no se mitiga la transmisión comunitaria.



Tras entrar este sábado en vigor las medidas restrictivas y el consejo de no salir de casa para 2,8 millones de catalanes que viven en 13 municipios de la primera corona metropolitana y en las comarcas leridanas del Segrià y de la Noguera, "el siguiente paso es el confinamiento domiciliario. Podría ser antes de 15 días", ha dicho.



Los alcaldes metropolitanos, con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a la cabeza, se han reunido con el presidente catalán, Quim Torra, para clarificar la gestión de los rebotes por parte de la Generalitat y aclarar dudas sobre las medidas restrictivas, y han reclamado que el ejecutivo autonómico no tome medidas "incoherentes" ni "contradictorias" en la gestión de estos brotes.



A pesar del malestar de los municipios por la gestión "errática" de la Generalitat, los alcaldes se han comprometido a mantener una "lealtad institucional" que esperan recíproca por parte del Gobierno catalán, y han reclamado mayores recursos para poder aplicar sobre el territorio las medidas de contención que corresponden a los ayuntamientos.



En esta línea, Torra ha reconocido que "es absolutamente imprescindible" ir alineados con los ayuntamientos para hacer frente a esta crisis, y ha propuesto la puesta en marcha esta misma tarde de un Plan de Protección Civil (Procicat) específico para la región metropolitana.



Mientras tanto, en las últimas 24 horas las funerarias han contabilizado tres nuevos fallecimientos por la Covid-19 que elevan a 12.636 las víctimas mortales desde el inicio de la pandemia en Cataluña, donde en un día han aumentado hasta 57 las personas ingresadas en la Uci por esta enfermedad, seis más que este viernes.



También en las últimas 24 horas se han detectado 1.226 nuevos positivos, de los que 133 corresponden a la comarca leridana del Segrià, 349 a la ciudad de Barcelona y 894 a toda el área metropolitana, un 73% del total de contagios, según datos de Salud.



A pesar de las recomendaciones de no salir de casa, el Servicio Catalán de Tráfico (SCT) ha informado de que entre las 15.00 horas de este viernes y las 15.00 de este sábado han abandonado Barcelona y su área de influencia un total de 416.646 vehículos, solo un 7,8 % menos que en el pasado fin de semana, cuando aún no se habían hecho efectivos los consejos de la Generalitar.



Los Mossos no han impedido el movimiento hacia las segundas residencias o zonas vacaciones, tal y como informó este viernes el consejero de Interior, Miquel Buch.



También se ha notado poco el descenso de ciudadanos en las calles y centros comerciales y en las playas de Barcelona. De hecho, Ada Colau ha señalado que quizá Barcelona y todos los municipios metropolitanos con costa deberían plantearse conjuntamente reducir el aforo de las playas.



Los hoteles de Barcelona, por su parte, han pedido a las administraciones que en su lucha contra la pandemia adopten medidas proporcionadas y que midan bien sus costes económicos, después de que hayan empezado a tener cancelaciones tras el endurecimiento anunciado.



En el ámbito cultural, el Primavera Sound ha suspendido sus conciertos durante los próximos 15 días y la Feria Internacional del Libro y Edición Contemporánea de Barcelona ArtsLibris ha anunciado asimismo que cancela los actos presenciales de su 11ª edición, prevista para los próximos 23-26 de julio en Barcelona.



La evolución de la pandemia en Cataluña preocupa también en Francia, cuyo primer ministro, Jean Castex, ha dicho que un eventual cierre de la frontera con España por la situación epidémica en Cataluña es un asunto que hay que discutir con las autoridades españolas.



"Vigilamos eso de muy cerca, aquí en particular. Porque es un asunto importante del que tenemos que discutir también con las autoridades españolas", ha respondido.