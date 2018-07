Aznar dice a Sánchez que se quedará solo si mete la "autodeterminación" en la agenda

El expresidente José María Aznar ha dicho este viernes al Gobierno que si acepta incorporar la autodeterminación a la agenda política no contará más que "con ellos mismos" y, ante "la gravedad" de la situación, ha apostado por la refundación del centro-derecha nacional, "con todas las consecuencias".



"Que no nos engañe la clerecía buenista" ha dicho Aznar en la conferencia de clausura de un curso de la Fundación FAES en San Lorenzo de El Escorial porque "no se trata de hablar de autodeterminación, sino de incorporarla a la agenda y hacer de ella, en forma de referéndum pactado, el nuevo terreno en el que pretenden que todos juguemos".



Para Aznar, los separatistas, tanto en Cataluña como en el País Vasco, son conscientes de que no están en condiciones de exigir a independencia. "Por ahora les basta con que asumamos que es el tema del que tenemos que hablar" ha precisado en referencia a la reunión este lunes, día 9, entre Sánchez y el presidente de la Generalitat, Quim Torrra.



A juicio del expresidente y ante este escenario se impone la tarea refundacional del centro-derecha y para ello ha pedido "claridad y consistencia" frente al separatismo pero, sobre todo, "una cercanía bien visible a la Cataluña que rechaza la secesión".



"No hay nada de que hablar con los separatistas" ha dicho Aznar que ha insistido en que hay que "estar al lado" de los que defienden la ciudadanía de libertades e igualdad y la Constitución.



Además, ha apelado a los que tienen que acometer esa refundación del centro-derecha y les ha pedido que lo hagan sin ambigüedades y con convicciones bien arraigadas, "para evitar males mayores a España".



El expresidente ha insistido en la urgencia de reconstruir un proyecto político mayoritario, "integrador, moderado y nacional", una tarea política que de no acometerse producirá unos "efectos letales" en el futuro político de España.



En la conferencia, Aznar también ha admitido que en los actuales "tiempos de incertidumbre" es fácil caer en el "desaliento" y precisamente por ello ha pedido "no caer en la tentación" y trabajar por la reconstrucción de espacios políticos, "que se han roto".



A su juicio, hoy el panorama político y electoral en Europa es un "rompecabezas, casi imposible de encajar, un coro desafinado en el que cada cual interpreta su propia partitura".



Y ha sostenido que esa reconstrucción no será posible si se deja espacio a los populistas, "a los que hacen antipolítica", y ha alertado de su "engaño", de quienes ha dicho son "el sombrero del mago".



Finalmente, Aznar ha apelado a la recuperación de los consensos rotos en toda Europa y ya, en referencia a España, ha lamentado que el país esté acumulando "factores de debilidad que tarde o temprano pasarán una costosa factura".