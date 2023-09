El PP perfila su estrategia contra la amnistía entre críticas del Gobierno

El PP continúa avanzando en su estrategia contra una hipotética amnistía a políticos catalanes con la presentación de mociones en distintas instituciones. El Gobierno, por su parte, acusa a los populares de estar "instalados en la oposición", mientras la Comisión Europea se pronuncia sobre el asunto.

Bruselas dice que la amnistía es asunto interno que debe abordarse desde la Constitución

La Comisión Europea ha señalado este jueves que la ley de amnistía que piden los partidos independentistas catalanes para apoyar una investidura "debe abordarse desde el orden constitucional".

"Es un asunto interno de España que debe abordarse desde el orden constitucional y esto incluye la cuestión de posibles perdones", ha dicho el portavoz de Justicia del Ejecutivo comunitario, Christian Wigand, en la rueda de prensa diaria de la institución.

Bruselas siempre ha mantenido que el conflicto político catalán es una cuestión interna de España que debe abordarse dentro del marco de la Constitución española.

El portavoz ha hablado después de que el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, señalara en Madrid, antes de participar en el Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor (FIAGC), organizado en el marco de la Presidencia española de la UE, que se está siguiendo "muy de cerca" la situación en España desde las elecciones.

El comisario, no obstante, ha evitado hablar de una posible amnistía ya que, ha subrayado, no existe aún un texto, aún hay posibles procedimientos judiciales y la Comisión, antes de actuar, primero quiere leer los documentos.

Aznar dice que no hizo una llamada a la rebelión y confirma que irá al acto del día 24

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha desmentido que haya apelado a la rebelión y considera que el Ejecutivo solo pretende desviar la atención de "elementos clave" con sus acusaciones de alentar el golpismo.

"Creen que todo aquel que no está de acuerdo con el que está en el Gobierno es antiespañol, fascista o golpista", ha asegurado Aznar en Cope, quien ha opinado que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, "no es cautivo de los separatistas, es cómplice".

El expresidente ha rechazado responder a declaraciones del Gobierno en funciones, que le dan "absolutamente igual": "Hay algunas cosas que son tan burdas y tan necias que producen hasta cierta risa o pena".

"Cómo se puede calificar a personas que sabiendo que no se ha utilizado una palabra y que no se haya apelado a eso (rebelión) lo sigan utilizado como si se hubiera hecho; no voy a perder el tiempo en ningún caso con personas de esa talla moral", ha añadido.

Para Aznar, las críticas responden a la intención del Ejecutivo en funciones de "desviar la atención de los elementos claves en los que hay que concentrarse".

El expresidente ha mostrado su disposición a acudir al acto convocado por su partido el próximo 24 de septiembre si se lo piden y ha afirmado que era una decisión tomada "hace tiempo".

"No se lo que es exactamente lo que se ha convocado, pero si el PP me pide que vaya para esto que estamos hablando, por supuesto que estaré ahí", ha aseverado Aznar, que ha lamentado que se intente buscar "resquicios" a su relación con el líder popular, Alberto Núñez Feijóo: "no puede ser más solida y mejor".

Para el expresidente del PP "no tiene por qué ser ingobernable" un ejecutivo del PSOE con los apoyos parlamentarios necesarios porque su objetivo que dure la legislatura "pagando el precio" de la amnistía y la consulta popular. "El objetivo es estar y destruir a todo el que se oponga", ha concluido.

Calviño asegura que Aznar negoció "amnistías"

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en funciones, Nadia Calviño, ha asegurado que el expresidente José María Aznar negoció amnistías y "todo lo que hiciera falta" para conseguir gobernar, mientras que ha criticado que "alarme a la ciudadanía" pidiendo un nuevo Basta Ya!.

"Sonroja escuchar a un expresidente del Gobierno que justamente negoció amnistías, negoció todo lo que hiciera falta, hasta hablaba catalán en la intimidad para conseguir el gobierno, hablar en estos términos de la situación de nuestro país", ha expresado Calviño en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

En su opinión, hay políticos que ya no están en la primera línea, "no solamente en el PP", que "parece que no encuentran su sitio" y están "constantemente tratando de dar lecciones", alarmando a los españoles y advirtiendo una "situación de excepcionalidad que no se corresponde con la realidad".

"La realidad es que la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno tienen gobiernos de coalición y que es normal que haya una negociación política", ha aseverado la vicepresidenta primera. Calviño acusa a Feijóo de vivir "instalado en la oposición".

Feijóo invita a "a todo el constitucionalismo" a sumarse al acto

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha invitado a los constitucionalistas a sumarse al acto contra la amnistía que su partido va a organizar el próximo domingo 24 de septiembre y que quiere realizar "en principio" en la Plaza de España de Madrid. Dicho esto, ha asegurado que "vale la pena manifestarse" ante lo que considera la "cacicada más grande" que han visto en la democracia española desde sus orígenes.

"No vale todo en política", ha afirmado Feijóo en una entrevista en Trece TV, donde ha defendido las acciones que está impulsado su partido para frenar al Gobierno, como las mociones en los Parlamentos autonómicos y ayuntamientos, o el acto que ha anunciado para el próximo día 24 en Madrid.

Sánchez irá a un acto del PSC en Barcelona el día de la protesta del PP contra la amnistía

El presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, acudirá a la celebración de la Fiesta de la Rosa del PSC en Gavá (Barcelona) el 24 de septiembre, coincidiendo con el acto de protesta convocado por el PP en Madrid en contra de una posible amnistía a los independentistas catalanes.

Fuentes socialistas han confirmado a Efe la presencia en este acto de Sánchez, que no pudo acudir el año pasado por haber dado positivo en covid, enfermedad que ha vuelto a contraer y por la que mantiene por el momento paralizada su agenda pública, con la intención de retomarla este mismo fin de semana con la Fiesta de la Rosa del PSdeG el día 17 en Sigüeiro.

El Supremo rechaza los recursos contra los indultos a Sànchez y Cuixart

El Tribunal Supremo ha rechazado este jueves los recursos de Vox y de varios diputados de Ciudadanos contra los indultos concedidos al exdiputado catalán y expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y al expresidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart.

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo ha basado su decisión en la falta de legitimación de los partidos políticos que alegó la Abogacía del Estado, al estimar que solo pueden serlo quienes acrediten ser perjudicados directos por la puesta en libertad de los presos.