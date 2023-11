La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha justificado este jueves el insulto que profirió a Pedro Sánchez desde la tribuna del hemiciclo porque, a su juicio, dedicó su intervención "para difamar" contra ella y su familia: “Lo mínimo es que diga por lo bajo, me gusta la fruta”, ha agregado.



"A lo mejor ustedes tragan con todo, pero yo para mis adentros sí que lo dije: Me gusta la fruta", ha afirmado la presidenta.



Ante un vídeo sin sonido que se había difundido a través de medios y redes sociales y en el que la presidenta madrileña parecía decir "hijo de puta" tras las referencias de Sánchez a su hermano, fuentes del equipo de Ayuso han ironizado primero sosteniendo que la dirigente del PP madrileño podría haber dicho "me gusta la fruta" o "viva Teresa de Calcuta".

En la sesión de control que se celebra en la Asamblea de Madrid, Ayuso ha remarcado que Sánchez "abusó de su poder" al utilizar la tribuna del Congreso para difamar sobre su familia y sobre ella, por lo que "lo mínimo es que diga por lo bajo, me gusta la fruta".



Ayuso ha recordado otros momentos en el hemiciclo: "Cuando Mónica García dijo mongola, yo entendí me mola. Cuando Pablo Padilla me llamó facha, yo entendí qué pacha", ha ironizado la presidenta.

Sánchez hablaba de un presunto caso de corrupción de su hermano

En un momento en el que Sánchez hablaba de un presunto caso de corrupción del hermano de la madrileña, las cámaras la enfocaron mientras pronunciaba unas palabras. Muchos usuarios, que incluso llegaron a reclamar la intervención de un experto en lectura de labios, están convencidos de que Ayuso llamaba a Sánchez "hijop...".

El equipo de Ayuso lo admite: "Es lo mínimo que se merece"

El equipo de Isabel Díaz Ayuso ha señalado, sobre el insulto que la presidenta madrileña ha dirigido a Pedro Sánchez desde la tribuna de invitados del Congreso, que lo ha dicho "para sí misma" pero que en todo caso es "lo mínimo que se merece" después de hacer una "acusación de corrupción sin pruebas".

El PSOE exige disculpas

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha exigido este jueves a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que pida perdón al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "por haberle insultado".

"Es usted una descortés y se está pasando tres pueblos. Se está pasando tres pueblos, señora Ayuso. ¿Se cree que hay mucho camino entre mentar a la madre de alguien e incentivar a que haya agresiones físicas? ¿De verdad?", ha preguntado el socialista al inicio de su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

A continuación, Lobato se ha preguntado si esta es "la democracia" en la Ayuso piensa cuando habla "de dictadura". "¿Esta es la democracia en la que está pensando? ¿Usted se imagina a una profesora, a un profesor, a unos padres, diciéndole a su hija: muy bien hija, ese insulto es lo mínimo que se merecía. Esto es lo que hizo usted ayer", ha lanzado.