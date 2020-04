Ayuso recibe el alta tras recuperarse del coronavirus

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido el alta médica tras recuperarse del coronavirus que le obligó a estar en aislamiento desde el pasado 16 de marzo. "Han sido días de dudas, de incertidumbre. Pero tengo la suerte de contar... ¡Que estoy recuperada! Me han dado el alta", ha expuesto la presidenta regional a través de un vídeo en sus redes sociales.

También ha dicho que ahora "toca apoyar a todos los que se encuentran mal y a los enfermos graves". "Vamos a por el virus. Ya queda poco. Ánimo", ha lanzado en un mensaje de Twitter.

El pasado 16 de marzo la presidenta de la Comunidad de Madrid indicó en un vídeo en redes que había dado positivo en coronavirus pero se encontraba en "total normalidad" e iba a seguir trabajando aunque aislada en su domicilio. "Di positivo pero me encuentro con total normalidad y en el 80 por ciento de los casos quienes pasemos por el covid, que vamos a ser la mayoría, nos vamos a encontrar relativamente bien. Hay que cuidar a las personas vulnerables y lo que siempre decimos, a aquellas con patologías previas y a los mayores", ha subrayado la dirigente madrileña.

De hecho, Ayuso no fue la única miembro del Ejecutivo autonómico que dio positivo de coronavirus, dado que la enfermedad afectó también a la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, y a su homóloga en Presidencia, Eugenia Carballedo.

MINISTRA DARIAS. La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha anunciado este viernes a través de un tuit que ya ha superado el coronovirus después de 30 días de confinamiento. "Ahora sí, después de 30 días, he vencido al #COVID19. Aunque en aislamiento, no me he sentido sola en ningún momento. Gracias a quienes me han acompañado en esta travesía de un modo u otro. Fuerza a quienes siguen luchando y esperanza en que #EsteVirusLoParamosUnidos", dice la ministra canaria.

#BuenosDías Ahora sí, después de 30 días, he vencido al #COVID19. Aunque en aislamiento, no me he sentido sola en ningún momento. Gracias a quienes me han acompañado en esta travesía de un modo u otro. Fuerza a quienes siguen luchando y esperanza en que #EsteVirusLoParamosUnidos — Carolina Darias (@CarolinaDarias) April 10, 2020

Darias es una de las tres ministras del gabinete de Pedro Sánchez que han contraido la enfermedad, junto con la vicepresidenta primera Carmen Calvo y la ministra de Igualdad, Irene Montero, quienes aún continúan recuperádose en sus domicilios.