Ayuso rechaza la confrontación con Feijóo: "Madrid tiene su propia estrategia"

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado este martes que se haya producido ningún tipo de enfrentamiento con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, después de que este dijese que no se sentiría responsable si él hubiera tomado las mismas decisiones frente al virus que su homóloga madrileña.

Para la dirigente regional, "la pandemia está durando más de la cuenta" por lo tanto los mensajes entre autonomías "tienen que ser de apoyo, de trabajo conjunto y de respeto".

"No he hablado hasta hoy. No podía haber enfrentamiento porque yo por lo menos no he hecho absolutamente nada. Yo respeto las declaraciones del presidente como siempre así como el trabajo que realizan todas las comunidades, la suya la primera", ha manifestado en declaraciones a los medios, antes de visitar una farmacia de la capital donde se harán test de antígenos desde el jueves.

Ayuso ha defendido que Madrid tiene "su propia estrategia", en la que se incluye un nuevo hospital con mil camas, test masivos a toda la población así como la bajada de impuestos.

La dirigente autonómica ha incidido en que Madrid hace "su propia estrategia en general" y lo que cree es que hay que respetarla desde todas las regiones porque a falta de Gobierno, de iniciativa nacional y de estrategia, "cada comunidad hace lo que buenamente puede con esta situación".

"Yo siempre lo he respetado y lo respetaré, y además animo a cualquiera que mire la hemeroteca. No puedo entrar en confrontación con otros presidente autonómicos. Esto es insensato y además creo que lleva todavía más a la desesperanza", ha dicho.

Ayuso ha hecho hincapié en que la economía en Madrid es "de una manera" mientras que el resto de regiones tienen otras peculiaridades. Así, ha reivindicado que la de la región es "emprendimiento y pujanza" por lo que las colas del hambre hay que "evitarlas a toda costa".