A expensas del escrutinio del 4 de mayo, si Isabel Díaz Ayuso logra gobernar en solitario, la lucense Marta Rivera de la Cruz probablemente formará parte de un hipotético nuevo Ejecutivo monocolor de la Comunidad de Madrid, según publica El Mundo. Sería la única consejera de Cs que repetiría en el cargo. A diferencia de Toni Cantó, también procedente de la formación naranja y que ocupa el puesto número cinco de la lista del PP, la responsable de Cultura y Turismo en la fallida coalición no ha entrado en la candidatura, pero tanto su futuro laboral como el del actor podrían estar dentro del Gobierno.

Desde el equipo de Ayuso aseguran que "aún no hay nada cerrado", pero admiten que tiene muy buena opinión de cómo Rivera ha "liderado la respuesta" durante la pandemia para apoyar al sector turístico.

La lucense guarda silencio total desde la ruptura del Gobierno regional y la grave crisis de Cs. A pesar de que la dirigente no está de acuerdo con la dirección que ha tomado el partido de Inés Arrimadas, según fuentes internas consultadas por El Mundo, ha decidido no hablar para no profundizar en la crisis de la formación naranja. y no quiere provocar más fracturas en un momento muy delicado.

MONCLOA. Mientras, Ayuso sigue adelante con su campaña, y este miércoles presentó su lista de forma oficial. Una cita a la que no faltó el líder del partido, Pablo Casado, quien respaldó a la madrileña y con la que el PP busca una victoria que sirva como trampolín a la Moncloa.

La propia Ayuso afirmó este miércoles que en estos comicios "España y Madrid se juegan todo" al elegir entre "la realidad de la gestión y de las cifras" o "las ensoñaciones" y las políticas que provocan "paro, hambre y ruina".

Y Casado sostuvo que la victoria de Ayuso "va a ser a clave para llegar cuando antes a la presidencia del Gobierno y acabar con la pesadilla en la que nos ha metido Pedro Sánchez".

Busca Casado repetir la historia, como cuando a la victoria de Alberto Ruiz Gallardón en 1995 le siguió la de José María Aznar en 1996, o cuando Mariano Rajoy llegó a Moncloa en 2011 después de que Alberto Núñez Feijoó lo hiciese en 2009 a la Xunta.

El PP aspira además a una victoria amplia, lo suficiente para que Ayuso gobierne "con las manos libres" y para que firme desde la Puerta del Sol la perseguida unión del centroderecha, una suma que por su preponderancia le será más fácil que en 2019, según el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

El portavoz nacional del PP ha dado la medida de la euforia con la que el PP llega a los comicios cuando tiró de ironía para decir que no descarta salir elegido, pese a ser quien cierra la lista.