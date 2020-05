Ayuso replica al Gobierno tras el rechazo al cambio de fase: "No hay explicación técnica"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticó este viernes al Gobierno central por "no dejar a Madrid pasar de fase" en la desescalada y defendió que la región "ha cumplido" y "está preparada", mientras "se arruinan los comercios y cada semana se pierde entorno a 18.000 empleos".

La popular se pronunció así a través de Twitter, después de conocerse que el Ministerio de Sanidad rechazaba por segunda vez que la Comunidad de Madrid pase a la fase 1, tras una "discusión importante", en palabras del ministro Salvador Illa.

"El Gobierno no deja a Madrid pasar de fase y seguirá paralizada. No hay explicación técnica", aseguró Ayuso, quien subrayó que su comunidad no es la que "más porcentaje de contagio tiene".

El Gobierno no deja a Madrid pasar de fase y seguirá paralizada.



No hay explicación técnica.



No somos la región que más % de contagio tiene.



Estamos preparados.



Se arruinan nuestros comercios y cada semana perdemos entorno a 18.000 empleos.



Madrid ha cumplido. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 15, 2020

La Comunidad de Madrid ya había solicitado pasar a la fase 1 el 11 de mayo, pero el Ministerio de Sanidad lo rechazó alegando la falta de mecanismos de detección precoz del coronavirus en la población, entre otras causas. Ahora vuelve a desestimar la petición tras una "discusión importante", pero permite "algunas medidas" que alivian las restricciones.