La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este jueves que "unos y otros" le están haciendo pagar con acusaciones a su familia "tener ahora 65 escaños". Ya que no pueden ir contra ella "por más que lo intenten", la presidenta cree que por ello están "atentando contra lo más importante que tiene una persona que es su familia".

Así lo ha señalado en su intervención en la Asamblea de Madrid ante las preguntas de PSOE y Más Madrid sobre las informaciones que apuntan a que una empresa del Ayuntamiento de la capital encargó a detectives investigar a su hermano buscando posibles contratos públicos irregulares.

La dirigente regional ha subrayado que no ha dedicado "un solo minuto" a beneficiarse o a beneficiar a "absolutamente nadie" de su entorno. "Si no lo tuviera tan claro, si no supiera que estoy haciendo las cosas con cabeza, corazón y honradez no lo diría con tanta claridad porque sería fácil de demostrar", ha sostenido. Según ha recalcado, no van a encontrar nada "por mucho que busquen que se ha "movido" o que ha hecho "algo".

Así, ha indicado que aunque la oposición la intente llevar "a comisiones de investigación" o a "paseíllos" pueden mirar todo lo que quieran y los madrileños pueden estar tranquilos porque su Gobierno "no ha dejado de gestionar".

Por su parte, el portavoz del PSOE, Juan Lobato, le ha espetado que la libertad de la que hablaba Ayuso en campaña electoral era "libertad a la siciliana" y ha sostenido que en el PP se "desprestigian" ellos solos.

Ayuso le ha animado que traiga "una sola prueba que demuestre" que ella tiene "absolutamente nada que ver con el tema que se está hablando" o con el tema "de cualquier contratación". "Demuéstralo, sea valiente y haga su trabajo", ha respondido la jefa del Ejecutivo madrileño.

La presidenta ha insistido en que no hay "ninguna contratación irregular", que ella no ha hecho "absolutamente nada" y que no ha adjudicado nada a nadie de su entorno.

NÚÑEZ FEIJÓO. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha urgido a que alguien dé "explicaciones" en las "próximas horas" sobre un hecho "tan rocambolesco y sorprendente" como la supuesta contratación de una agencia de detectives para espiar a Isabel Díaz Ayuso.

"La noticia tiene un contenido tan rocambolesco, tan sorprendente, que requiere una explicación, y espero que esa explicación se dé en las próximas horas", ha manifestado este jueves Núñez Feijóo en declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press.

Para Feijóo resulta "absolutamente sorprendente que alguien contrate a un detective" para conseguir unas facturas que las administraciones deben hacer públicas en el Portal de Transparencia.

"Me cuesta creer algunas cuestiones" que "no parecen verosímiles", ha señalado el presidente gallego, para reiterar la necesidad de una explicación "inmediata, clara y precisa" sobre lo ocurrido.

Núñez Feijóo ha explicado que "una factura de un servicio de salud hay que colgarla en el Portal de Transparencia". "Sería una broma contratar a alguien para que revise el Portal de Transparencia de una comunidad autónoma", ha declarado.

Sin embargo, Feijóo ha dicho desconocer los hechos que ha visto en la prensa y que el PP lo "ha desmentido" en un comunicado.

PSOE. El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha avanzado este jueves que solicitarán a la Fiscalía que se encargue de estudiar las informaciones del supuesto espionaje al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Indignación por que Madrid vuelva a ser el centro de las luchas internas del PP, de los chantajes y los espionajes y de las amenazas. Exigimos la comparecencia de la presidenta y su consejero (Javier Fernández-Lasquetty) en esta Asamblea para dar explicaciones", ha sostenido el portavoz socialista.

Asimismo, ha pedido que se ponga en marcha la comisión de investigación sobre contratos de emergencias que ya solicitó el PSOE y ha pedido que se ponga en conocimiento de la Fiscalía toda la información de relevancia que pueda existir.

"No podemos consentir luchas internas y enfrentamientos en la comunidad. Le decimos al PP que aquí no hay víctimas, hay un enfrentamiento permanente. Si el PP tiene sospechas sobre una posible irregularidad en estos contratos le exigimos que vayan a la Fiscalía y si Ayuso está denunciando espionaje que vaya a la Fiscalía y lo denuncie. Nosotros lo vamos a hacer. Vamos a ir a la Fiscalía, para que estudie estas informaciones y actúe con determinación", ha zanjado.