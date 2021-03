Ayuso cree que Iglesias es "puro odio" y quiere a sus adversarios en la cárcel

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, es "puro odio". "Este señor es puro odio y le gustaría ver a sus adversarios políticos, como yo, en la cárcel, que se les da muy bien en aquellos gobiernos en otros países donde están al frente y luego, sin embargo, al entorno político de Eta, en la calle. Los adversarios en la cárcel y esta gente en la calle", ha lanzado.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, la dirigente regional ha recalcado que a "este señor no lo quieren en Madrid, no lo quieren los ciudadanos en la calle", según le trasladan a ella cuando acude a los barrios más humildes.



OKUPACIÓN. Ayuso considera que Iglesias está "cargado de rencor y lleva un programa que fomenta la okupación, la expropiación y los adoquines en la calle, la quema de las calles, de los comercios", como se ha visto "en estas semanas atrás y como han intentado este fin de semana".

Para la popular, la izquierda radical piensa que "la calle es suya y que la pueden incendiar como hacen en Barcelona cuando consideran". A continuación, ha defendido que ellos mismos han visto que Madrid es otra cosa porque "afortunadamente la sociedad madrileña no tolera estas cosas por un día".



"Él según pasen los días se va a polarizar todavía más porque está cargado de odio. El viene a Madrid simplemente a intentar frenar la desaparición de su proyecto político que está totalmente acabado y lo va a intentar de todas las formas y según yo le transmita más tranquilidad a los ciudadanos, y hable con más moderación, y con la paz que necesitamos, él va a demostrar la cara que tiene", ha manifestado. En este punto, le ha exigido que "suelte ya el cargo de vicepresidente" y decida qué quiere ser de mayor, aunque ella considera que "está de paso para lo que está.

CIERRE DE MADRID. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha pedido este lunes que se deje de "criminalizar" a la gente que va a visitar a Madrid y ha insistido en que en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas "no hay ningún tipo de control".

La dirigente ha señalado que el problema "no es de dónde viene uno" sea de París o de Murcia, sino de que "no hay las medidas concretas para asegurarnos que el que entra no está contagiado".



Así, Ayuso ha criticado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estén en las fronteras de la Comunidad como si se saliera "de otro país" preguntando a los ciudadanos dónde van y ha subrayado que preferiría que ayudaran a evitar botellones o fiestas ilegales en la región.



En relación al Aeropuerto de Barajas ha afirmado que "no hay ningún tipo de control de nada" y que el Gobierno de España "no ha liderado nada que tenga que ver con la pandemia".



"Todo el mundo puede venir a Madrid por Barajas, por el Ave, pero nadie puede salir a su segunda comunidad autónoma teniendo en cuenta que la mayoría de la gente que vivimos en Madrid tenemos familia y arraigo en otras regiones", ha reprochado.