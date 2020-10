La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ordenado el cierre de la autonomía solo los días que corresponden al Puente de Todos los Santos y de La Almudena.

"Yo no estoy conforme con cerrar Madrid y de hacerlo, ya que no tengo ningún estudio sanitario que me demuestre que esto es mejor, quiero hacerlo los mínimos días posibles porque defiendo las medidas quirúrgicas y adaptadas a cada situación", ha trasladado en un acto de Educación en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. Por ello, ha pedido "flexibilidad normativa".

Así, ha indicado que en la mañana de este jueves ha decidido ordenar el cierre durante el puente de Todos los Santos, pero solo los días imprescindibles, y hacer lo mismo de esta manera en el siguiente puente.

"Esto ya lo han hecho otras comunidades autónomas y espero que se nos escuche para que podamos tomar otras medidas intermedias y de esa manera evitar desplazamientos masivos", ha declarado. De esta manera, según la presidenta colaborarán con otras regiones porque se tienen que apoyar entre ellas.

En este punto, ha incidido que pedirá de nuevo "diálogo" para que en la orden se pueda flexibilizar aperturas y cierres de las comunidades autónomas porque "la pandemia" va a estar un tiempo activa y en ocasiones hará falta "cerrar un día, cerrar tres o no hacerlo".

EL GOBIERNO PIDE EL CIERRE HASTA EL 9-N. Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha rogado este jueves a Ayuso que apruebe el cierre perimetral de la región hasta el 9 de noviembre.

"No como crítica, sino como ruego, pediría a la presidenta que, teniendo en cuenta que la mayoría de las comunidades ha decidido el cierre perimetral hasta el 9 de noviembre, sería bueno que la Comunidad actuase en consecuencia, en la misma línea, para no generar más confusión y dudas en los ciudadanos", ha indicado en redes sociales.

Además, el representante del Gobierno central en Madrid ha indicado que "confía mucho en el sentido de la responsabilidad de todos los ciudadanos" y se muestra seguro de que evitarán desplazamientos innecesarios en la víspera de varios días festivos que tenemos por delante en la Comunidad de Madrid y en resto España.