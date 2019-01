El autor del vídeo pide disculpas a Sánchez y recalca que se trata de ficción

Ignacio de la Puerta, el humorista autor del vídeo difundido por el PP en Twitter en el que un niño desea en su carta a los Reyes Magos la muerte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido disculpas al jefe del Ejecutivo y recalcado que la pieza es ficción y no desea la muerte de nadie.



De la Puerta ha publicado un mensaje en la red social Facebook ante las reacciones sobre el vídeo, que el Gobierno llevará a la Fiscalía tras ser publicado en la cuenta oficial del PP, partido que posteriormente ha retirado la publicación y pedido disculpas por lo que ha calificado de "error".





Tras recalcar que no tiene culpa de que el PP haya compartido la pieza y pedir disculpas a quienes se hayan sentido ofendido, el humorista ha argumentado que no desea la muerte a nadie y que ese mismo chiste "ha pasado de generación en generación" y se ha empleado con otros políticos -ha citado a los expresidentes Aznar, Zapatero y Rajoy-.



"Se hacen chistes de todo tipo: de altos, de bajos, de gordos, de flacos... No podemos dramatizar un chiste porque seamos afines a algo. Si cada vez que contamos un chiste de una persona que es delgada, se sintiesen aludidos y se pusieran a insultar, no acabaríamos nunca", ha proseguido el autor.