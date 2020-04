Las aulas no abrirán este curso salvo para clases de refuerzo y alumnos con padres trabajando

El Gobierno descarta reanudar la docencia presencial este curso escolar, que finalizará en junio con enseñanza a distancia, y solo abrirá los centros educativos para clases de refuerzo, para menores de seis años cuyos padres estén trabajando y para los alumnos que optan a un título —Bachillerato, ESO o FP— con carácter voluntario. Así lo ha anunciado este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comparecencia en Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros, donde se ha aprobado el plan de desescalada tras el confinamiento que ha provocado la pandemia del coronavirus.

"El curso escolar comenzará en septiembre", ha dicho Sánchez descartando la posibilidad de que los estudiantes pudieran regresar al menos unos días a sus clases este curso, un anhelo que mantenía la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, salvo algunas excepciones.

El presidente ha concretado que en la fase 2 del plan de desescalada, que podría llegar a finales de mayo, se permitirá que estudiantes que necesiten clases de refuerzo puedan acudir a los centros educativos, cerrados desde el pasado 16 de marzo por el decreto del estado de alarma. También alumnos de Educación Infantil por motivos de conciliación familiar.

"Si estamos planteando una nueva normalidad, van a existir problemas de conciliación, porque habrá padres y madres que irán a trabajar y no tendrán la posibilidad de dejar a los niños con los abuelos, porque son un colectivo vulnerable ante el coronavirus", ha explicado Sánchez.

Para ayudar en esas situaciones familiares, el Gobierno planteará a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) "reforzar todas las actividades de conciliación" y se establecerán "determinadas excepciones para que, en la fase 2, aquellos niños que no tengan presencia familiar en sus casas tengan la capacidad de ir a un centro escolar", ha detallado el presidente.

SELECTIVIDAD. Además, Sánchez ha mencionado otra excepción en el ámbito educativo: la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (Abau), la antigua Selectividad, que se celebrará del 22 de junio al 10 de julio de forma presencial en aulas de universidades de toda España.

Más de 200.000 estudiantes de Bachillerato realizan cada año la Abau, que antes de la pandemia estaba prevista para antes del 19 de junio en todas las comunidades autónomas. En marzo, el Ministerio de Educación y los gobiernos autonómicos acordaron posponerla unas semanas tras la suspensión de las clases presenciales.

Cuarto de Eso y segundo de Bachillerato

Los alumnos de 4º de Eso, 2º de Bachillerato, 2º de FP de grado Medio y Superior y último año de Enseñanzas de régimen especial podrán volver a las aulas en la fase 2 de la desescalada que ha diseñado el Gobierno con carácter voluntario y divididos en grupos de no más de 15 estudiantes. Así lo han señalado fuentes del ministerio de Educación, que han explicado que estas medidas están supeditadas al control epidemiológico.



Según las fuentes, la reincorporación de los citados alumnos se realizará en función de la infraestuctura de cada centro "al 50% para asistencia alterna o en semigrupos paralelos".



Además, en esta segunda fase de desescalada se permitirá la apertura de los centros de Educación Especial, con asistencia también de alumnos con carácter voluntario.



En esta segunda fase, los centros prepararán programas de refuerzo educativo a desarrollar en el centro para los alumnos no mencionados anteriormente. Según las fuentes, durante la fase 0 de desescalada se fomentará la educación on line o a distancia y en la fase 1 los centros educativos abrirán para su desinfección, acondicionamiento y el trabajo administrativo y preparatorio de los docentes y personal auxiliar.



Asímismo, se establece la apertura de universidades para su desinfección, acondicionamiento y para gestiones administrativas y de investigación, así como la de los laboratorios universitarios.