Atienden en Barajas a varios viajeros de un vuelo con contusiones por turbulencias en el trayecto

Diversos pasajeros de un vuelo fueron atendidos por los servicios médicos del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas por diversas contusiones generadas por turbulencias durante el trayecto.

Según ha adelantado el diario El Mundo, un total de 35 pasajeros fueron atendidos por cortes o contusiones leves y varios de ellos fueron trasladados a diversos hospitales de la región. Fuentes del aeropuerto han explicado a Europa Press que el comandante del vuelo EVE838, procedente de Isla Mauricio y con destino Madrid, comunicó en vuelo a los servicios de control aéreo la necesidad de tener prevenidos en el aeropuerto a los servicios de atención médica.

El avión tomó tierra "sin novedad" a las 19:15 y fue estacionado en una posición en remoto "para facilitar las tareas de atención y no interferir la normal operativa del aeropuerto, donde esperaban las asistencias médicas". El servicio de atención médica de Barajas solicitó al Samur-Protección Civil para colaborar en el traslado con vehículo colectivo de un total de 14 pasajeros.

Los heridos trasladados a hospitales tras el vuelo operado por la compañía aérea evelop!, del grupo Barceló, recibieron el mismo martes el alta, según indicaron fuentes de la compañía. De las 353 personas a bordo del avión, la compañía alude a que entre 13 y 14 resultaron heridas por contusiones y, una vez aterrizó el avión en Barajas y fueron asistidas, se trasladaron a los hospitales y fueron "dadas de alta el mismo día".

Según evelop!, el avión se vio afectado por una turbulencia en el aire y en vuelo de 15 segundos que "no es posible detectar por radar y que no pone en peligro la seguridad del avión". Después de ese tiempo, "el vuelo fue normal así como el aterrizaje", añaden desde la compañía. "El protocolo en caso de turbulencias se activó para todos los pasajeros y resultaron heridos aquellos que no llevaban el cinturón puesto", señala las mismas fuentes.