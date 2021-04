Así está el mapa de las restricciones en España a unos días del final del estado de alarma

Las comunidades autónomas han decidido mantener las medidas para intentar evitar la propagación del coronavirus una semana más, la última antes de que el 9 de mayo finalice la vigencia del estado de alarma. A partir de entonces, restricciones como el cierre perimetral, la limitación de aforos o el toque de queda necesitarán autorización judicial.

Cataluña y Madrid han sido las dos últimas comunidades en anunciar, este viernes, sus restricciones: la segunda con el confinamiento de otras cinco zonas de la capital, además de San Sebastián de los Reyes, Getafe y Las Rozas; y Cataluña para prorrogar las medidas vigentes una semana más a la espera de que llegue la gran flexibilización el lunes 10 de mayo. Entonces se permitirá la apertura de la restauración en horario de cena.

Los gobiernos autonómicos buscan instrumentos legales que permitan mantener algunas de estas restricciones si la evolución de la pandemia lo exige, incluso solicitar al Gobierno que decrete el estado de alarma en sus territorios, una vez que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no contempla la prórroga del actual decreto.

De momento, en las jornadas previas a que decaiga, solo tres comunidades no están cerradas perimetralmente, varias tienen municipios confinados y la mayoría limita la movilidad nocturna entre las 23 y las 6 horas.

Cierre perimetral o municipal

Todas las comunidades autónomas —salvo Madrid, Canarias y Balears— están cerradas perimetralmente, además de Ceuta y Melilla, y así seguirán hasta el 9 de mayo. Aunque Madrid no está cerrada, sí mantiene la estrategia de restringir la movilidad en las zonas básicas de salud con más incidencia de covid. En el caso de Canarias y Balears se puede viajar a las islas presentando una prueba diagnóstica negativa (PCR o test de antígenos).

En general, las autonomías empezaron a cerrarse a partir de octubre con aperturas puntuales en Navidad en algunos casos.

Además del cierre de la comunidad, algunas mantienen confinamientos de municipios. Además de Galicia, es el caso de Andalucía, que tiene 94 ayuntamientos cerrados al menos una semana, aunque ha abierto la movilidad entre las ocho provincias, cerradas desde enero.

Toque de queda

Castilla-La Mancha y Murcia son las comunidades con toques de queda menos severos, ya que se inician a las 00.01 horas y se prolongan hasta las seis de la madrugada, horario que también rige en las islas canarias de Fuerteventura, La Gomera y La Palma.

Mientras, Comunitat Valenciana, Castilla y León, Cataluña, País Vasco y Balears son las más restrictivas y prohíben la movilidad nocturna entre las 22.00 horas y las 6.00.

En la mayoría de las comunidades el toque de queda va de las 23.00 a las 6.00 horas. Es el caso de Galicia, Madrid, Extremadura, Navarra, Cantabria, Aragón, Andalucía, Asturias y las islas canarias de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, La Graciosa y El Hierro. La Rioja, por su parte, empieza el toque de queda a las once de la noche pero lo acaba a las cinco de la madrugada.

Aforos en los establecimientos

Las medidas en este punto son más restrictivas en aquellos municipios o localidades confinados por una mayor incidencia del covid, con cierres absolutos de la hostelería o adelantados al resto del territorio autonómico.

En País Vasco, los establecimientos de hostelería deben cerrar a las 20.00 y su aforo en el interior es del 50%. Las reuniones están limitadas a cuatro personas. Además, en localidades donde la incidencia acumulada a 14 días es superior a los 400 casos por cada 100.000 habitantes el horario del interior es más restringido.

Navarra y Cantabria mantienen cerrado el interior de la hostelería. En Castilla y León los aforos en espacios públicos y privados tienen un límite de cuatro personas salvo convivientes. En Galicia, Madrid, Aragón, Extremadura y Asturias también rigen las reuniones de cuatro personas en espacios cerrados y seis al aire libre y no hay servicio de barra.

En Madrid y Castilla-La Mancha, los aforos interiores están limitados al 50%. Todos los establecimientos de hostelería cierran a las 23 horas y no admiten clientes desde una hora antes.

Extremadura es de las comunidades con aforos más restrictivos en comercio y hostelería: el 30% en centros comerciales y el 40% en establecimientos minoristas. Y no se permite la permanencia en zonas comunes. También en Cataluña el aforo en comercio es del 30% igual que en el interior de bares y restaurantes.

La mayor parte de las comunidades reducen o amplían los aforos en función del nivel de alerta de los distritos sanitarios o los municipios.

Feijóo vuelve a reclamar al Gobierno planes alternativos a la alarma

El presidente de la Xunta, Alberto Nuñez Feijóo, ha vuelto a pedir al Ejecutivo de Pedro Sánchez herramientas alternativas al estado de alarma para que las comunidades puedan tener "seguridad jurídica" a la hora de seguir tomando medidas una vez decaiga esta norma y evitar, según ha dicho, la "judicialización de la pandemia".



"Tenemos que tratar la pandemia con criterios sanitarios y no presionando a los tribunales superiores de Justicia", dijo al Ejecutivo de Sánchez, que ha defendido en varias ocasiones que no cree que sea necesario prorrogar el estado de alarma y que, por tanto, acabará el 9 de mayo.



El popular, que advirtió de que las autonomías se encontrarán a partir de esa fecha en un "limbo jurídico", volvió a criticar la decisión del Gobierno central de recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de salud gallega. Ese órgano judicial admitió a trámite hace unas semanas el recurso del Gobierno y suspendió el apartado que, entre otros aspectos, recogía la vacunación obligatoria de la población.



El presidente gallego ha recriminado al Ejecutivo que sí actuara contra Galicia y no contra la ley de Aragón para gestionar la pandemia ante la eventual finalización del estado de alarma, ni tampoco la legislación en Cataluña ante este escenario. "Ni legislan, ni dejan legislar", censuró Feijóo.