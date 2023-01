Asesinan con arma blanca a una joven de 24 años en un municipio de Ciudad Real

La Guardia Civil ha detenido al hombre que vivía con la joven de 24 años que ha muerto este domino agredida con un arma blanca en el municipio de Piedrabuena, en Ciudad Real, como presunto autor del ataque que le ha costado la vida.

El hombre, de 30 años y nacionalidad española al igual que la víctima, negó los hechos a las autoridades y defiende que la muerte fue accidental.

Sin embargo, fuentes familiares han asegurado que el detenido y la víctima vivían juntos, que tienen una hija de tres años y que ha sido el propio agresor quien ha dado aviso a los servicios sanitarios y a la Guardia Civil tras agredir a la joven en su casa de Piedrabuena, ubicada en la calle Juan de Austria.

Hasta el lugar se han dirigido un equipo médico de urgencias, una Uvi móvil y una ambulancia de urgencias, que no han podido salvar la vida de la mujer, así como agentes de la Guardia Civil, que han detenido al presunto homicida.

Por otra parte, fuentes vecinales han indicado que la joven jugaba en un equipo de fútbol sala de Piedrabuena y que había cenado con todas sus compañeras en la noche del sábado, antes de ser asesinada en la madrugada de este domingo.

El detenido en Piedrabuena dice que la muerte fue accidental

El hombre detenido este domingo en Piedrabuena ha negado ser el autor de los hechos y ha asegurado que la víctima se clavó accidentalmente el cuchillo, han confirmado fuentes próximas a la investigación.

Según estas fuentes, el hombre ha declarado que el fallecimiento se produjo cuando la mujer jugaba con un cuchillo en la vivienda donde ambos residían, en la calle Juan de Austria de Piedrabuena.

Los equipos de emergencia se desplazaron al lugar del suceso a las 03:32 horas de esta madrugada, pero no pudieron salvar la vida de la mujer, que presentaba heridas de arma blanca en el tórax.

Los agentes de la Guardia Civil detuvieron allí mismo al marido de la víctima como presunto autor de un homicidio. Según han informado fuentes familiares, fue él quien avisó a los servicios sanitarios y a la Guardia Civil.

La pareja tiene una hija de tres años que no se encontraba en la vivienda familiar en el momento de los hechos, ya que pasaba la noche en casa de sus abuelos, han indicado a Efe fuentes de la investigación.

El hombre sigue detenido en las dependencias de la Guardia Civil de Piedrabuena. Aún no se ha confirmado si se trata de un caso de violencia machista, según fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, que han informado de que ha sido decretado secreto de sumario.

Aunque según las primeras investigaciones no existían denuncias previas, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género investiga este caso como crimen machista, junto con el ocurrido también este domingo en el Puerto de Santa María.

La víctima era "una joven estupenda"

José Luis Cabezas Delgado, alcalde de Piedrabuena –municipio de 4.300 habitantes–, ha afirmado que la víctima era "una joven estupenda" y ha admitido que le ha sorprendido "mucho" encontrarse con una noticia como esta.

No se ha pronunciado sobre la posibilidad de que sea un nuevo caso de violencia machista. "Esto es algo que yo no puedo ni debo hacer; debe haber un pronunciamiento oficial por parte de quien le corresponden en este caso", ha afirmado Cabezas, que ha insistido en que "no hay constancia oficial en estos momentos".

El alcalde ha adelantado que si se confirma que se trata de un caso de violencia machista, el ayuntamiento convocará un pleno extraordinario "para repudiar y condenarlo con contundencia", así como una concentración ante la Casa Consistorial "como protesta contra cualquier comportamiento machista".