Arrimadas barre a Igea al conseguir casi un 80% de los compromisarios de Cs

La candidatura de Inés Arrimadas para liderar Cs ha barrido a la del vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, al lograr más de un 78% de los compromisarios, pero esta victoria no es una radiografía de lo que puede pasar en las primarias porque entonces el voto será directo.

Aparte de los 57 delegados electos independientes, Arrimadas tendrá 277 delegados en la Asamblea frente a los 21 que ha conseguido Igea en la elección de compromisarios de este fin de semana (un 5,9%), pero el porcentaje de apoyos que habría tenido la candidatura crítica de ‘Ciudadanos Eres Tú’ estaría sobre el 40%, según fuentes de esa lista.

La diferencia en los compromisarios se explica porque el sistema para la elección de estos —son un total de 355 delegados electos— es mayoritario mientras que en las primarias del próximo fin de semana el voto es directo. Por tanto, si el respaldo de las bases es en torno al 40%, como dijo la número dos de la candidatura de Igea, Marta Marbán, la pelea por el liderazgo va a estar mucho más reñida y, en ningún caso, se repetirá el paseo militar de Albert Rivera en 2017, cuando ganó el liderazgo del partido con más del 87% de los votos y sus dos contrincantes apenas rebasaron el 6%.

Arrimadas consigue 277 delegados en la Asamblea, frente a los 21 que ha logrado Igea en la elección de compromisarios



REACCIONES. Igea, a través de su cuenta de Twitter, se quejó de este sistema de votación que da todos los compromisarios al ganador y señala que en Madrid, con el 36% del apoyo de las bases, ‘Cs Eres Tu’ solo ha logrado un delegado de los 49 que reparte mientras que Unidos y Adelante, de Arrimadas, se ha llevado 48 representantes con menos del 50% del voto.

"Si tuviéramos este sistema en España no tendríamos ni un concejal", señaló. De acuerdo con este modelo, los afiliados pueden votar a tantos candidatos como delegados tenga su provincia en la asamblea, explicó el presidente de la gestora de Cs, Manuel Bofill, que, según dijo, no tiene los datos del porcentaje de votos conseguido por cada candidatura porque "reglamentariamente solo existen candidatos individuales" que no tienen por qué mostrar su afinidad con una lista concreta.

En todo caso, la elección de los compromisarios es un termómetro para medir cómo está situada cada candidatura de cara a la batalla de las primarias pero no sirve para extrapolar los resultados y aventurar cómo quedarán las fuerzas el próximo fin de semana.