Armengol se defiende frente al PP: "No dejaré que mancillen mi nombre ni mi gestión"

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, se ha defendido frente a la petición de dimisión del PP, que en opinión, "ha roto todas las líneas rojas" al involucrarla en la presunta corrupción del caso Koldo por la compra de mascarillas: "No dejaré que mancillen mi nombre ni que lo mezclen con nada que se parezca a la corrupción".

En una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados ha criticado que el principal partido de la oposición quiera "embarrar" la política al registrar iniciativas, como la solicitud de su dimisión por "presunta colaboradora necesaria" en esta trama corrupta, que está "viendo con dolor".

"Ni yo ni nadie de mi Gobierno esta siendo investigado, ni sale en el sumario ni nada de nada. Pido responsabilidad al PP y que estén a la altura de las circunstancias. Yo voy a defender mi nombre, el de mi Gobierno y el de esta institución porque los ciudadanos no se merecen según qué espectáculos", ha reiterado Armengol tras pedir al PP de Baleares que dé explicaciones "con documentos".

Armengol ha negado tajantemente que "nadie del Gobierno, y nadie es nadie", la haya presionado o coaccionado para contratar con la empresa del caso Koldo o para iniciar posteriormente un expediente de reclamación.

No dimite por no estar investigada: solo el PP sale en el sumario

La socialista ha justificado que no presentará su dimisión porque no está investigada y ha apuntado que el PP es el único que sale en el sumario del caso Koldo. "No todo vale en política", ha avisado.

"Es como mínimo sorprendente que el que pide mi dimisión es el único que sale en los sumarios", ha señalado el día después de que el grupo parlamentario popular registrar esta petición de dimisión por considerar que Armengol fue "colaboradora necesaria" en la presunta trama de corrupción.

"Yo no estoy investigada, ni yo ni nadie de mi Gobierno y no salimos en el sumario. Es que eso creo que es muy importante y se han detenido a 20 personas y nadie de Baleares y lo digo porque esta es absolutamente la realidad. Por tanto mi Gobierno en todo caso podría ser víctima jamás, ni cómplice ni colaborador, jamás, no sé cómo decirlo más claro", ha puntualizado Armengol.

La presidenta del Congreso también ha aseverado que "jamás" ha dado "instrucción a nadie" de su Gobierno para contratar a una empresa u otra y ha explicado que en momentos donde "todos competían con todos" por encontrar y comprar material sanitario, al Gobierno balear llegaban diferentes nombres de empresas que posteriormente se enviaban al servicio de Salud de las islas.

La expresidenta de baleares ha incidido en que era el servicio de salud el que decidía técnicamente si se tenía que comprar ese material sanitario, si se necesitaba o no: "¿De verdad creen que si hubiéramos estado en alguna trama hubiéramos reclamado el material?", ha preguntado.

Fuentes del Gobierno balear insisten en que las reuniones eran con cargos "medios" y "técnicos".

Armengol también ha insistido en que en el traspaso de poderes al nuevo gobierno del PP se informó de la reclamación de una parte del pedido de las mascarillas que eran de peor calidad que las demandadas y que se inició el 6 de julio de 2023.

"Se hace el traspaso y se dan explicaciones", ha reiterado, si bien en el entorno del Gobierno balear se puntualiza que la información se les trasladó en un 'pendrive'.

"Tiene que ser el Gobierno actual el que explique qué pasó con ese expediente", ha pedido Armengol, después de conocerse que la reclamación caducaba a los seis meses de ser iniciada, es decir desde julio de 2023.

En cuanto a la reclamación iniciada tres años después de comprobarse que las mascarillas no eran de la calidad demandada, Armengol ha señalado la "lentitud de las administraciones", "infinitamente más de lo que yo quisiera en esos momentos.