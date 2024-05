Armengol admite que conocía a Koldo García, pero dice que nunca habló de contratos con él

La presidenta del Congreso y expresidenta balear, Francina Armengol, ha admitido este lunes que conocía a Koldo García Izaguirre como asesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y aunque no recuerda todas sus comunicaciones de hace cuatro años, sí que ha negado "con total seguridad y rotundidad" que hablara con él de la contratación de ninguna empresa.

Así ha comenzado Armengol su intervención en la comisión del Congreso que investiga los contratos de emergencia para la compra de material sanitario en pandemia, en la que ha reivindicado su gestión de la pandemia en Baleares.

Por la mañana, el que fuera director general del Servicio de Salud de las Illes Balears (IB-Salut) Manuel Palomino había reconocido ante la comisión que en abril de 2020 el Ministerio de Transportes les pasó el contacto de Koldo García Izaguirre y que fue el entonces asesor de José Luis Ábalos quien le llamó y le puso en contacto con la empresa Soluciones de Gestión para la compra de mascarillas por valor de 3,7 millones de euros.

En su exposición inicial, Armengol ha explicado que se comunicó durante toda la pandemia con diferentes miembros del Gobierno central, entre los que estaban ministros como José Luis Ábalos para abordar la situación de transporte de las islas, la ministra Yolanda Díaz para los ERTEs o la vicepresidenta Nadia Calviño para las ayudas a las empresas.

"Pero quiero ser sincera, no recuerdo todas las comunicaciones de hace cuatro años. Y por eso no descarto que entre esas personas estuviera el señor García. Lo que les puedo descartar, con total seguridad y con total rotundidad, es que hablara con este señor de la contratación de ninguna empresa. Y lo puedo decir con toda rotundidad, porque yo no lo he hecho nunca, con él ni con nadie", ha proclamado Armengol en relación al contrato de mascarillas con Soluciones de Gestión.

Además, ha precisado que no conocía a Koldo García del partido, sino como acompañante de Ábalos en actos públicos en Baleares, y no descarta haber hablado con él en alguna de esas visitas, pero "nunca" de contratos.

Eran los responsablse del servicio de salud

Según ha defendido, el método de trabajo que seguían "escrupulosamente" era que los contactos de suministros que llegaban en aquel momento se canalizaban hacia los responsables del Servicio de Salud, "que eran los encargados de evaluar la conveniencia de cada una de las operaciones".

"Lo hacíamos así porque era nuestra obligación informar al Servicio de Salud que era quien buscaba el material. Esta y otras operaciones pasaron por el Consejo de Gobierno el 8 de mayo de 2020, en el que se dio cuenta de contrataciones de emergencia por valor de 29,6 millones de euros", ha añadido Armengol.

Este es el "único momento" en el que Armengol tiene contacto con este expediente, según ha sostenido, aunque ha señalado que no ha conocido el nombre de esta empresa vinculada a la trama Koldo hasta estos últimos meses. "Las decisiones sobre la compra del material sanitario las tomaban los órganos de contratación del Servicio de Salud de forma autónoma y con criterios técnicos", ha recalcado.

Al respecto, ha incidido que ella no estaba en la tramitación de expedientes y que conoce los detalles concretos del relacionado con la empresa de Soluciones de Gestión porque los ha estudiado escrupulosamente para acudir a esta comisión de investigación.

Llegaban propuestas de todos los partidos

Tal y como ha relatado, en el momento de la pandemia le llegaron ofertas de todos lados, citando una ocasión en la que hubo gente del PP que le dijo que conocía a alguien en China: "Yo lo agradecía, porque en ese momento necesitábamos comprar y la gente entendíamos que querían ayudarnos, no que querían robarnos".

Al hilo, la expresidenta socialista de Baleares ha negado que existiera "presión política" a funcionarios o a miembros del Gobierno regional para contratar material sanitario con alguna empresa en concreto.

Y sobre el expediente de reclamación, Armengol ha explicado que cuando dejó de ser presidenta hizo un documento de traspaso para la nueva jefa del Ejecutivo balear, Marga Prohens, en el que constaba este asunto.

"A la nueva presidenta le dije, si hay algo que quiera saber, y no me refería a este tema, porque yo este tema lo desconocía, pero si hay algo que necesites, porque me parece que es importante tener la opinión del que se va, pues estoy a tu disposición. Nunca me llamó y obviamente nunca me ha dicho nada", ha sentenciado.

Por último, Armengol ha defendido que nunca ha hablado con el exministro Ábalos de este tema, tampoco después de su expulsión del PSOE tras esta trama: "No tengo en mi cabeza ninguna necesidad de pedirle nada al señor Ábalos".