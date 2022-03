Argelia llama a consultas a su embajador en España por el giro sobre el Sáhara

El Gobierno argelino ha expresado su "sorpresa" por el apoyo de España al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental y ha llamado a consultas a su embajador en Madrid, Said Musi.

"Las autoridades argelinas, sorprendidas por este brusco giro de la posición de la antigua potencia administradora del Sáhara Occidental, han decidido convocar a consultas a su embajador en Madrid con efecto inmediato", ha publicado el Ministerio de Asuntos Exteriores argelino en un comunicado.

"Estamos muy sorprendidos por las declaraciones de las autoridades españolas relativas a la cuestión del Sáhara Occidental", ha añadido el Ministerio.

Previamente, fuentes diplomáticas argelinas han criticado el cambio de postura de España que consideran la "segunda traición histórica" de Madrid al pueblo saharaui.

"Es la segunda traición histórica al pueblo saharaui por parte de Madrid después del funesto acuerdo de 1975", ha apuntado la fuente, citada por el portal de noticias argelino TSA. "Finalmente Marruecos ha obtenido lo que quería de España", ha apuntado el diplomático argelino.

Sería la segunda "traición" debido al acuerdo firmado el 14 de noviembre de 1975 por el que cedía la antigua colonia del Sáhara Español a Marruecos y Mauritania, sin tener en cuenta la voluntad de la población saharaui.

Este Acuerdo de Madrid fue inmediatamente denunciado por el Frente Polisario, erigido en representante del pueblo saharaui y que de inmediato proclamó la independencia de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Las milicias del Frente Polisario derrotaron a las fuerzas mauritanas y Nuakchot renunció a la parte del Sáhara Occidental que se le asignó en el Acuerdo de Madrid, pero Marruecos, con la Marcha Verde, logró imponer su control sobre la parte costera del territorio.

En 1991 Marruecos y el Frente Polisario firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de los colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria, respaldada por la ONU en la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO).

RELACIÓN ESPAÑA-ARGELIA. En cuanto a la relación estrictamente bilateral entre Argelia y España, Argel es el principal suministrador de gas natural a la Península en un momento delicado como el actual en el plano energético. Argel rompió relaciones diplomáticas con Rabat el pasado agosto y en noviembre procedió al cierre del Gasoducto Magreb-Europa (GME) que bombeaba gas hasta la península Ibérica a través de Marruecos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló el pasado 6 de marzo con el presidente argelino, Abdelmayid Tebune, quien reiteró no solo el compromiso de su país con garantizar el suministro a España sino también la voluntad de Argelia de ayudar en lo posible, como socio fiable en materia energética que quiere ser, a los europeos, según indicaron fuentes gubernamentales.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, no quiso aclarar este viernes si Argelia ha sido informada de antemano sobre el cambio de posición del Gobierno, escudándose en que "la diplomacia requiere discreción", pero sí se ha mostrado convencido no afectará al suministro de gas a España por parte de este país. "Argelia ha demostrado repetidas veces que es un socio fiable", ha sostenido, asegurando que mantiene una relación "fluida" con su homólogo argelino.

No obstante, este es el segundo 'agravio' del Gobierno a Argelia en poco más de un mes después de que a principios de febrero anunciara que había accedido a la petición de Marruecos de ayudarle a garantizar su seguridad energética mediante la regasificación en España de Gas Natural Licuado (GNL) comprado por Rabat para su posterior envío a este país mediante el gasoducto GME.

Entonces, Argel ya advirtió de que en ningún caso España podría hacer llegar gas argelino a Marruecos. Está por ver ahora cómo reacciona el Gobierno argelino ante este giro, que por contra ha sido muy celebrado por Marruecos y que da por superada la crisis diplomática que desencadenó hace casi un año la acogida en España por motivos humanitarios del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

Piden comparecencia de Sánchez por su "cambio de posición" respecto al Sahara

Varios grupos políticos van a registrar este lunes una petición de comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados para dar cuenta del cambio de posición del Ejecutivo respecto al Sahara Occidental.



EH Bildu, ERC, CUP, BNG, PNV, Junts, Pdecat, Más País, Compromis, Nueva Canarias y Coalición Canaria pedirán la comparecencia de Sánchez, tras pasar de la posición de neutralidad que España ha mantenido durante décadas respecto al Sahara Occidental a un respaldo a la propuesta de autonomía presentada por Marruecos en 2007.



Una nueva postura que, según el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, "pone de manifiesto que vamos a tener una buena relación con Marruecos, que vamos a tener una relación estable, en la que Marruecos se compromete a colaborar contra la trata de personas, contra la inmigración ilegal", ha destacado.



No obstante, esta posición ya había generado malestar en sus socios de Gobierno, así como en la oposición y en el Frente Polisario.



El portavoz de IU en el Congreso y secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, subrayaba que el Gobierno no puede apoyar ninguna medida contraria a lo que establece Naciones Unidas sobre el proceso de descolonización del Sahara occidental.



La líder de En Comú Podem, Jéssica Albiach, y la portavoz de ERC, Marta Vilalta, defienden el derecho de autodeterminación; mientras que el candidato a la presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, advertía de los "perjuicios" de este "volantazo" del Gobierno y ha insistido en que no admitirá "ninguna ambigüedad" con relación a la pertenencia a España de Ceuta y Melilla.