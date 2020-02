Archivada la causa contra un padre acusado de abusos por una madre de Infancia Libre

Un juzgado ha archivado la causa reabierta recientemente a un padre del caso Infancia Libre por supuestos abusos a su hija en 2016 y 2017 al determinar que, al igual que se dictó en su momento, "no aparece debidamente justificada la perpetración del delito denunciado" por la madre de la menor. Según el auto, al que ha tenido acceso Efe, la titular del juzgado de instrucción 54 de Madrid decreta el sobreseimiento provisional de la causa contra Daniel I. Aguirre, expareja de Patricia G.A., que es la segunda mujer detenida en 2019 en relación con la asociación Infancia Libre, por presuntamente mantener secuestrada a su hija durante casi dos años sin permitir ver a su padre ni estar escolarizada.

Desde su detención la custodia la tiene el padre y precisamente el pasado día 13 la Fiscalía de Madrid informó de que en esa causa pide tres años de cárcel para Patricia por sustracción de menores, por ocultar a su hija del padre desde octubre de 2017 hasta mayo de 2019, y sin escolarizarla para dificultar la localización.

La jueza considera, en base a los informes, que ambos progenitores son válidos para la custodia de la menor

El juzgado de instrucción 54 se pronuncia ahora sobre la causa reabierta en diciembre de 2019 por presuntos abusos, para investigar si, como denunció hace unos meses la madre aportando dos informes fechados en 2017, hubo más abusos que de los que se habían denunciado en el pasado, y que habían sido archivados por el Juzgado en enero de 2015 y por la Audiencia Provincial en 2016. Los abusos se habrían producido entre diciembre de 2016 y febrero de 2017 aprovechando las veces que el padre tuvo permiso para ver a la niña, y la menor los habría relatado meses después a una pediatra de Granada. La madre aportó el pasado mes de diciembre informes con ese relato para que se reabriese la causa.

La magistrada recuerda todo el proceso y destaca que en el procedimiento reabierto la menor declaró el pasado 13 de febrero y "de forma reiterada manifestó que el hecho que había relatado de pequeña ('mi padre me puso la barbilla en la vulva'), y que repitió a algunos psicólogos, no era cierto".

La magistrada entiende que no ha existido la situación de abuso denunciada inicialmente por la madre

Detalla que hay informes "que concluyen que ambos progenitores son válidos para la custodia de la menor, y que no ha existido la situación de abuso denunciada inicialmente". No considera necesaria la declaración de varias personas propuestas por los letrados de la madre, como la del psiquiatra Escudero Nafs porque este doctor no trata a la menor desde 2017 y porque "sorprende que tras varias sesiones tratando a la menor, cuando ésta cuenta el episodio supuestamente ocurrido con su padre se detenga el tratamiento".

Tampoco acepta la declaración de la pediatra Narcisa Palomino porque "se trata de una doctora en Granada a la que acude la madre en una sola ocasión, cuando se ha llevado a la niña y ha sido denunciada por sustracción de menores, y que elabora un informe ex profeso".

Daniel I. Aguirre siempre defendió que no existieron abusos, como según destaca han estimado varios juzgados, la Audiencia Provincial de Madrid y confirmó el Centro Especializado de Intervención en Abuso Sexual Infantil (Ciasi), y cree que la madre presentó denuncia para reabrir la causa -que ahora queda archivada- como una estrategia para contrarrestar la investigación del delito de sustracción de menores al que se enfrenta en el Juzgado de Instrucción 53.