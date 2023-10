Aragonès, en el Senado: "La amnistía es el punto de partida para votar en referéndum"

El presidente catalán, Pere Aragonès, ha afirmado este jueves que la amnistía es "imprescindible" como "punto de partida" para la resolución del "conflicto político" entre Cataluña y el Estado, y ha garantizado: "Cataluña votará en un referéndum".

Tras reunirse con senadores catalanes en una de las salas del Senado, Aragonès ha sido el primer presidente autonómico en intervenir, por espacio de diez minutos, en la sesión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas de la Cámara Alta.

#President @perearagones: "L'amnistia és un punt de partida amb un destí: que la ciutadania voti en un referèndum acordat sobre la independència. Apostar per una solució democràtica és un gran consens a Catalunya". pic.twitter.com/6LskpwReLh — Govern. Generalitat (@govern) October 19, 2023

"Cataluña votará en un referéndum, estoy convencido. Por voluntad, por perseverancia, por democracia. Siempre con la mano tendida y siempre con las manos libres", ha recalcado al final de su discurso, íntegramente en catalán, tras el que, como había anunciado, ha abandonado a toda prisa el antiguo salón de plenos del Senado sin esperar apenas al aplauso de los suyos y sin hacer declaraciones.

Aragonès, que antes de iniciarse la sesión ha saludado al presidente del Senado, Pedro Rollán, ha arrancado su intervención recriminando al PP su "utilización partidista de Cataluña".

"El objetivo real de esta sesión no es otro que volver a utilizar Cataluña para las batallas partidistas a nivel del Estado español, azuzar una vez más el anticatalanismo para desgastar al adversario. Gobierne quien gobierne, siempre se utiliza Cataluña para arañar cuatro votos", ha denunciado.

Según Aragonès, al PP "no le importa lo que piense Cataluña" porque de lo contrario convocaría un debate para hablar sobre el "déficit fiscal" catalán, o el "mal servicio de los trenes de Cercanías", o la "anulación de leyes catalanas por parte del Tribunal Constitucional", o para "promover la lengua catalana".

El president ha recalcado que, pese a lo que sostiene la "derecha nacionalista española", Cataluña es "una nación europea, cívica, democrática" que "quiere decidir en paz, en libertad, entre todas las opciones, con democracia y con reconocimiento".

Para Aragonès, una amnistía para los encausados por el procés es "imprescindible para avanzar en la resolución del conflicto político" y "acabar con la causa general contra el independentismo".

Reivindica un referéndum a la escocesa

Eso si, ha advertido, la amnistía es "un punto de partida", no "un punto y final" de un proceso que, a su juicio, "tiene un destino: que la ciudadanía de Cataluña vote sobre la independencia".

Aragonès ha subrayado que su voluntad es acordar un "referéndum como el que se realizó en Escocia" en 2014, pactado entre las autoridades escocesas y el Gobierno británico.

Asimismo, a quienes "se escandalizan" por una amnistía a los independentistas encausados, les ha recordado "los 6.000 indultos" que tanto el Gobierno de Felipe González como el de José María Aznar concedieron en su día, entre otros, a "condenados por corrupción o terrorismo de Estado", y ha evocado la ley de amnistía de 1977, que "impide investigar los crímenes de sangre de la dictadura".

Rueda: "Está en juego el futuro de Galicia y España"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, este jueves de que con la negociación para la investidura de Pedro Sánchez se está haciendo una redefinición territorial del Estad en la que "está en juego el futuro de España, y el de Galicia y el resto de las comunidades".

Durante su intervención en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado se ha centrado en este aspecto de la igualdad entre las comunidades, sobre todo en el ámbito económico, sin mentar la amnistía, a la que solo aludió al criticar una posible "manga ancha" también en los ámbitos político y jurídico.

Galicia es una nacionalidad histórica. Todos los gallegos estamos muy atentos a la redefinición interesada y unilateral del modelo territorial de España.



La igualdad de los españoles costó décadas consolidarla. No puede entrar a subasta por cálculos partidistas pic.twitter.com/eYhiqX3Smy — Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) October 19, 2023

Tras señalar que no solo se trata de "la obsesión de alguien por mantenerse en el poder", ha advertido de que "liquidar" la España autonómica no es un precio aceptable para Galicia por sumar una mayoría parlamentaria para la investidura de Pedro Sánchez, al que ha acusado de "entrar en subastas" con la igualdad de todos los españoles.

"Los gallegos no deseamos estar por encima de nadie, pero no vamos a admitir que nadie quiera estar por encima de los demás", ha apuntado, tras asegurar que tampoco nadie tiene derecho a gobernar contra la ley y la Constitución y pensar que lo que se haga en un territorio no afecta a los otros.

Todo o mundo ten dereito a expoñer as súas ideas. Pero nós tamén o temos a que nos escoiten.



Os galegos e as galegas non imos permitir que ninguén se manteña no poder a costa de romper a igualdade entre españois. Para Galicia é innegociable pic.twitter.com/WIMLMwcNJj — Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) October 19, 2023

Rueda, que ha realizado la primera mitad de su intervención en gallego y después ha seguido en castellano, ha reprochado al presidente catalán Pere Aragonès, que le precedió en el uso de la palabra, que haya venido a exponer sus ideas "sin escuchar las de los demás", dado que el president de la Generalitat tras acabar su intervención abandonó la sala.

Ayuso carga contra Sánchez y la amnistía en el Senado

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado en el Senado contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por pretender hacer "un mercadillo con el Estado de Derecho" y ha considerado que si la "indignidad" de la amnistía triunfa "pronto no habrá españoles". "Sánchez subasta España y las instituciones a cambio de unos meses o unos años más de poltrona", ha sostenido.

Así lo ha trasladado durante su intervención ante la Comisión General de Comunidades Autónomas, auspiciada por el PP en la Cámara Alta, donde ha calificado de "vergonzante" la ausencia del Gobierno en el debate.

"Nadie en el banco azul. Nadie exponiendo al Senado las razones de la mayor traición que cabe hacerle a un país. Pedro Sánchez prometió que no habría amnistía antes de las elecciones y promete hoy amnistía para ganar siete votos pero no da la cara", ha censurado.