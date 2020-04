La ministra de Educación: "Pasar curso será la norma general y repetir, la excepción"

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha asegurado que la promoción de curso será la norma general y la repetición sera una medida excepcional, que deberá estar "solidamente argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación en cada uno de los informes que se entregará a cada alumno".

Así lo ha dicho Celaá en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación celebrada este miércoles en la que el Gobierno y las comunidades han hablado sobre el final del curso y acordado que este no se prolongue más allá de junio, aunque podrá haber actividad escolar estival voluntaria y de refuerzo.

Además, la ministra ha manifestado que la evaluación será continua y acentuará "su carácter diagnóstico y formativo en todos los ciclos y enseñanzas". También ha avanzado que habrá que "valorar los avances (...) o los retrasos y el déficit que hayan podido producirse de cada uno de los alumnos".

EL ACUERDO. El Gobierno y las comunidades han acordado este miércoles que el curso no se extienda más allá del mes de junio, aunque los Ejecutivos autonómicos podrán organizar o apoyar la realización de actividades de refuerzo en el periodo estival, "en formas diversas y combinadas con actividades lúdicas".

Estas son algunas de las decisiones adoptadas en la reunión de la Conferencia Sectorial que este miércoles ha mantenido de forma telemática la ministra de Educación, Isabel Celaá, y los responsables educativos de las comunidades autónomas para definir cómo poner fin al curso escolar tras el cierre de las aulas por el coronavirus.

Así lo han señalado fuentes de Educación, que han detallado que las actividades estivales programadas por las diferentes consejerías de Educación "pueden estar promovidas por otras administraciones u organizaciones, contando con el concurso del voluntariado y en contacto con los centros educativos y sus docentes".

Además, en un comunicado, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha explicado que la Sectorial ha descartado otorgar el aprobado general al alumnado y ha decidido que, "a través de la evaluación continua, eso sí, se establezcan las máximas garantías para que la repetición sea una medida extraordinaria".

Según este sindicato, Educación y los consejeros no han llegado a acuerdos sobre la vuelta a clase presencial o sobre los contenidos que no se han podido adelantar durante este período, y se ha acordado que estos asuntos se irán analizando según evolucione la pandemia.

"El ministerio se ha comprometido a redactar una orden ministerial para intentar unificar las medidas generales y evitar así disparidad" entre las comunidades, explica el CSIF.

En su última reunión, el Consejo Escolar del Estado (CEE), el máximo órgano consultivo en materia educativa, acordó un documento en el que se pedía que se evitaran las repeticiones de curso, que se mantuviera el calendario aprobado a principio del mismo y que se evaluara lo impartido en clase y online, según las circunstancias de cada alumno para que ninguno se viera perjudicado por la brecha digital.

Ese documento, ratificado por el Consejo, que representa a toda la comunidad educativa, ha podido influir en las decisiones de Celaá y los consejeros, a los que varias ONG y expertos han pedido que "dejen de lado sus diferencias", que pongan fin a la incertidumbre y que, de la misma forma que los países europeos de nuestro entorno, tomen medidas educativas "concretas y atrevidas".

La Xunta pide al Gobierno que defina los criterios para promocionar de curso

La conselleira de Educación, Carmen Pomar, reclama al Gobierno central definir los criterios de promoción y de titulación, con el fin de garantizar la igualdad de todos los alumnos para pasar de curso, con independencia do territorio donde vivan.



Así lo indica en una nota al término de la reunión telemática este miércoles entre representantes del Gobierno y de las comunidades en la que acordaron que el curso no se extienda más allá del mes de junio, aunque los Ejecutivos autonómicos podrán organizar o apoyar la realización de actividades de refuerzo en el periodo estival, "en formas diversas y combinadas con actividades lúdicas".



Pomar señala que documento adoptado señala que las autoridades educativas podrán flexibilizar de manera excepcional durante este curso los criterios de promoción y de titulación "sin tener en cuenta las limitaciones que afecten al número de materias pendientes".



En su opinión, dejar abierto el número de materias suspensas con las que se pode promocionar o titular "resultaría caótico, no sólo por las desigualdades que puede provocar entre territorios, sino también entre centros educativos según su tipología".



Por ello, Pomar hace un llamamiento a consensuar unos "criterios homogéneos" de manera que "el Ministerio, como órgano competente, publique una norma en el Boletín Oficial del Estado".