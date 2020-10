El aprieto de Ayuso en Telemadrid: "Esas preguntas nos se le hacen a una presidenta autonómica"

Una pregunta sobre cuántos sanitarios va a contratar la Comunidad de Madrid para reforzar el nuevo hospital de Valdebebas puso en un serio aprieto a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. La cuestión fue planteada este domingo por la periodista de Telemadrid Silvia Intxaurrondo en una entrevista con la dirigente madrileña, y su respuesta ha sacudido las redes sociales.

Y es que Ayuso se mostró dubitativa sobre si en el nuevo hospital trabajarían sanitarias trasladados de otros centros o si la comunidad contrataría a nuevos profesionales. "Ahora mismo en esa contratación, lo que se está viendo sobre todo es el refuerzo que venga desde otros hospitales. No va a faltar de nada", contestó la presidenta.

Sin embargo, Intxaurrondo insistió en el tema para que la popular fuese más concreta en su explicación. "Entiendo, por lo que usted dice, que van a tomar personal sanitario de otros hospitales", preguntó la periodista, a lo que Ayuso contestó defendiendo que "al hospital de Valdebebas no le va a faltar material sanitario ni ningún tipo de personal. Lo que va haber es una reorganización de efectivos sanitarios. Es una buena noticia que Madrid tenga un hospital con 1.000 camas y casi tantas Ucis como tiene una provincia entera de España.

"Disculpe, presidenta, pero no me salen las cuentas", continuó preguntando la presentadora de Telemadrid, "si coge a personal sanitario de otros hospitales y los traslada a Valdebebas...". Y ahí es cuando Ayuso ofreció la respuesta que se ha viralizado en cuestión de horas. "A ver, yo no soy la responsable de los recursos humanos de la Consejería de Sanidad. Yo creo que la presidenta de la comunidad no tiene que entrar al detalle de cómo van a organizar los turnos, el material... yo creo que eso a mí no me compete. Son preguntas que no se hacen a un presidente autonómico", declaró Ayuso.

HOSPITAL. Construido en tres meses para combatir la pandemia del coronavirus, la presidenta regional ha recordado que el centro hospitalario de Valdebebas estará acabado el próximo día 31 de octubre y que será uno de los más grandes de España y tendrá unas "infraestructuras únicas".

El hospital, con mil camas y casi tantas Ucis "como una provincia española", se encuentra además junto a un aeropuerto y tendrá un almacén central para guardar todo el material de Barajas y desde ahí se distribuirá a otros centros.