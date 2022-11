Rebajan condenas a agresores sexuales tras la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí'

Once jueces de la Audiencia Provincial de Madrid y tres del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia firman las cinco resoluciones judiciales conocidas hasta este martes en las que se rebajan condenadas a distintos agresores sexuales en aplicación de la ley del solo sí es sí.

Uno de esos magistrados es Ignacio González Vega, anterior portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), asociación de carácter progresista, y miembro de la sección 17 de la Audiencia de Madrid que condenó a un hombre a la pena mínima por agresión sexual con el anterior Código Penal (seis años) y que ahora la rebaja a cuatro años.

"Si la legislación nueva aplicable establece una pena inferior para ese delito, hay que aplicarla; eso sí, las revisiones hay que hacerlas caso por caso, de forma individualizada", señala en declaraciones a Efe.

González Vega recuerda que también hubo revisiones de condenas cuando el PP impulsó en 2012 una reforma del Código Penal que endureció las penas para los delitos fiscales, pero rebajó las mínimas.

A su juicio, es lógico esperar que los abogados defensores de agresores sexuales pidan más revisiones de condenas. Pero hay también revisiones de oficio, como ha ocurrido en Galicia.

Un hombre recurrió la condena que le había impuesto la Audiencia Provincial de A Coruña por violar a una mujer a la que conoció a través de Tinder y, aunque el Tribunal Superior de Justicia ha desestimado su recurso y ha ratificado los hechos, ha rebajado la pena por el delito de violación de seis a cuatro años.

Siendo más favorable al reo, explica, debe aplicarse de oficio la nueva ley, que establece en cuatro años la pena cuando el delito de agresión sexual ha sido fijado en el grado mínimo, como determinó la Audiencia.

El tribunal gallego destaca que la Fiscalía ha avalado esa aplicación de oficio de la nueva regulación, tras entrar en vigor de la reforma del Código Penal que estableció la ley de garantía integral de la libertad sexual.

Discrepancias en el Gobierno

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha abogado este martes por estudiar "con detenimiento" tanto las sentencias que han rebajado la pena a agresores sexuales a menores como la propia ley de solo sí es sí, porque "evidentemente" el objetivo de esa norma no era atenuar las condenas.

Por su parte, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha asegurado este martes que "no es un problema" de la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del solo sí es sí, las revisiones de sentencias y rebaja de penas de prisión a varios condenados por abusos sexuales y ha descartado "estudiar" el texto legal tal y como ha planteado la ministra de Hacienda.

Rosell ha pedido que le aclaren "quién advirtió de la rebaja de penas" para este tipo de delitos y ha señalado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo que vio en su informe preceptivo es que podía "haber falta de proporción por los marcos amplios de las penas".

Así, ha recordado que la reforma de la ley fue aprobada por "los asesores expertos" del Ministerio de Justicia e Igualdad, que "son jueces, fiscales y letrados de la administración de Justicia", y también fue vista por el Consejo Fiscal, recordando al mismo tiempo que el PP en el Congreso "podría haber enmendando" la norma y "no fue así".

"No es un problema de la ley", ha insistido tras las revisiones de sentencias y rebaja de penas de prisión a varios condenados por abusos sexuales, al tiempo que ha contestado a la ministra María Jesús Montero --quien es "una experta en presupuesto", ha incidido-- que "una ley que no se echa para atrás para gravar las penas no soluciona nada porque siempre se aplica la ley más favorable".

El PP pide que se asuman responsabilidades

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se ha preguntado este martes "quién va a asumir responsabilidades" por la aprobación de la ley de solo sí es sí, después de conocerse las primeras decisiones judiciales que rebajan condenas a agresores sexuales en aplicación de esta norma.

"¿Revisar? ¿Quién va a asumir responsabilidades por la ley que salió del Consejo de Ministros?", ha escrito Gamarra en Twitter.

El mensaje en redes de la portavoz del PP se produce después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abogara por estudiar "con detenimiento" tanto las sentencias que han rebajado la pena a agresores sexuales a menores como la propia ley, porque "evidentemente" el objetivo de esa norma no era atenuar las condenas.