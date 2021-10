Aparece una nueva colada en la zona sur del volcán de La Palma

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha informado este domingo de la aparición de una nueva colada en la zona sur del volcán Cumbre Vieja (La Palma).

En concreto, la misma ha sido notificada alrededor de las 11.00 horas (hora canaria) por un grupo del instituto que está en el barrio de Las Manchas.

Vídeo de la nueva colada en la zona sur del volcán enviado a las 11.00 (hora canaria) por un grupo de INVOLCAN que se encuentra en Las Manchas / Video of the new lava flow in the southern area of the volcano sent at 11.00 (Canary time) by an INVOLCAN group that is in Las Manchas