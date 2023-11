La ansiedad crece en España un 34% y ataca el doble a las mujeres

Más de un tercio de la población tiene algún trastorno mental, siendo el más frecuente la ansiedad, que ataca el doble a las mujeres que a los hombres y cuya prevalencia ha aumentado un 34% en dos años, cifra que alcanza casi el 41% en los menores de 25 años.

Es la radiografía de la salud mental que dibuja el último Informe del Sistema Nacional de Salud (SNS) de 2022. Los datos confirman cómo la salud mental se ha deteriorado progresivamente en los últimos años: si justo antes de la pandemia, en 2019, la prevalencia de los trastornos de este tipo era de 324,8 por cada 1.000 habitantes, dos años después fue de 369,5.

Depende del sexo: mientras la tasa en hombres fue de 332,2, la de mujeres se situó en 405,3. Y también de la edad: la frecuencia aumenta con los años –los valores más bajos se dan en el grupo de 0 a 4 años (91,4) y los más altos entre los 90 y los 94 (578,4)– siguiendo "un patrón por sexo definido", ya que durante la infancia y adolescencia afectan más a los hombres, y en la juventud y etapa adulta a las mujeres.

La situación tampoco es igual según la comunidad: la mayor prevalencia ajustada por edad aparece en Canarias (458,1); Comunidad Valenciana (455,7) y Murcia (426,7), cuando la nacional es de 357,2. Por el contrario, Castilla-La Mancha (93,3) y Euskadi (293,3) presentan las cifras más bajas.

Así, el 37% de la población padece algún problema de salud mental, pero a partir de los 75 años, el porcentaje se eleva al 50%.

La ansiedad es el problema por antonomasia: en 2021, los centros de atención primaria diagnosticaron 126,9 casos/1.000 habitantes, un 33,7% más que dos años antes. La sufren el doble de mujeres que de hombres (165 frente a 87), aunque en ambos casos se ha duplicado desde 2016, cuando la tasa femenina era de 78,9 y la masculina de 40,3. Así, cerca del 17% de las mujeres y del 9% de los hombres tienen este trastorno, que alcanza su pico en el grupo de mujeres de 50 a 54 años.

Trastorno del sueño

Por detrás están los trastornos del sueño y depresivos, que también van al alza: los primeros se han disparado un 58,8% (de 49,6 en 2016 a 78,8 en 2021), mientras que los segundos han subido casi un 20% (de 39,1 a 46,8).

El trastorno más frecuente en menores de 25 años es también la ansiedad (35,7), que en ese bienio subió un 40,7%, aunque en este caso va sucedida de los trastornos específicos del aprendizaje (31,2) y los problemas hipercinéticos (26,5), que han crecido un 36,2% y un 11,9 %, respectivamente.

España es el país de mayor consumo de benzodiacepinas del mundo; en la última Encuesta Europea de Salud, un 10,8% de la población respondió haber tomado algún tranquilizante en las últimas dos semanas. Y en este apartado, las mujeres, con el 29,6%, vuelven a doblar a los hombres.

Galicia

La comunidad que dispensa más antidepresivos

Según datos del Ministerio de Sanidad, el año pasado las oficinas de farmacia dispensaron con cargo al SNS 98,81 dosis diarias de antidepresivos por cada 1.000 habitantes y día (DHD, la unidad de medida estandarizada más habitual para calcular el uso de cualquier medicamento), un 22,85% más que en 2018 (80,43).



Aunque con enormes diferencias por comunidades: mientras Galicia llegó a las 146,78 y Asturias a 144,57, Madrid apenas registró 81 y Navarra poco más de 91.



1.850 psiquiatras

Actualmente, España cuenta con 4.393 psiquiatras en el sistema público, lo que arroja una ratio a 9,27 por 100.000 habitantes; si se suman los 1.036 residentes en formación –aunque no todos la acaban ni los que la culminan terminan ejerciendo– la cifra sube al 11,5, pero no alcanza aún los valores óptimos que están entre 13 y 15.



En cálculos de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPM), se necesitan incorporar entre 370 y 565 psiquiatras al año durante el próximo lustro –al menos 1.850 en cinco años– para alcanzar una ratio óptima que garantice la atención de la creciente demanda en salud mental.



Salud infantil

Igualmente, lo expertos alertan de que todavía no hay una especialidad específica dirigida a niños y jóvenes, y eso en un país en el que el uso de tranquilizantes en menores de 30 años se ha triplicado y el número de suicidios entre los adolescentes de 12 a 17 años ha escalado un 32,35% entre 2019 y 2021.