Anna Puigdemont niega haber servido de enlace entre su hermano, Torra y los CDR

Anna Puigdemont, hermana del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha negado este lunes haber ejercido de "enlace" entre el expresident, Quim Torra y los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos la semana pasada en el marco de la Operación Judas.

A través de un comunicado, Anna Puigdemont ha querido desmentir así "las diversas e interesadas filtraciones que se vienen produciendo" sobre su supuesta "participación en una reunión el 15 de septiembre de 2018 con algunos de los detenidos".

Según consta en uno de los autos que llevó a prisión a los siete CDR detenidos, se entrevistaron con la hermana de Puigdemont ese día, "en un encuentro cuyas características exigían unas grandes medidas de seguridad que fueron asumidas y adoptadas" por parte del llamado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), "consiguiendo llevar a término la misma".

En su comunicado, la hermana de Puigdemont subraya que nunca ha sido una "persona pública", ni ha mantenido "ninguna actividad política", y asegura: "Es materialmente imposible que yo haya participado en aquella reunión por razones familiares perfectamente acreditadas y documentadas".

"Nunca he hecho de enlace entre mi hermano y el presidente Torra, ni con nadie más con ellos dos", señala, y añade: "No he tenido, ni tengo, ni tendré nunca ningún tipo de relación con actos violentos de ninguna clase, ni con las personas que los perpetren".

Según Anna Puigdemont, "esta campaña de criminalización y desprestigio tiene como objetivo final intentar perjudicar a mi hermano para, de esta manera, tratar de convencer a las autoridades belgas para que lo entreguen".

"Somos una familia profundamente convencida del derecho que nos asiste a anhelar y luchar por la independencia de Cataluña, pero este anhelo y lucha siempre los hemos planteado desde el más absoluto compromiso con las vías democráticas, cívicas y pacíficas", agrega Anna Puigdemont, que concluye advirtiendo de que se reserva "las acciones civiles y/o penales que llegado el caso considere oportunas".

FILTRACIONES "ESTRAMBÓTICAS". Por su parte, el presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, considera "estrambóticas" las filtraciones sobre la investigación relativa a los miembros de los CDR detenidos.

"Lo más prudente que podemos hacer en este caso, como mínimo, es dudar de la operación", ha defendido en una entrevista en TV3, donde ha recordado que "en demasiadas ocasiones la Audiencia Nacional ha emprendido operaciones que han acabado en nada".

Fuentes jurídicas indican que, según los indicios recabados durante un año por la Guardia Civil, estos CDR, siete de los cuales se hallan en prisión preventiva, podían haber incurrido en los delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos.

Torrent, que ha evitado usar la etiqueta de "presos políticos", ha criticado que se ha "vulnerado la presunción de inocencia" de estas personas, cuyo caso está usando para vincular un movimiento "cívico, pacífico y democrático" como es el independentismo con el terrorismo, y para "criminalizar" una opción política.

En este sentido, ha cuestionado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, tenga que comparecer ante el Parlament para explicar los presuntos vínculos con estos grupos que señalan algunas informaciones.

"Forma parte de la normalidad política que el president comparezca ante el Parlament. Dicho esto, hacer comparecer al presidente de la Generalitat por algunas filtraciones que han ido saliendo en la prensa, absolutamente estrambóticas, que no tienen de momento demasiado sentido, no sé si es la mejor manera de prestigiar la institución (el Parlament)", ha recalcado.

MARLASKA PIDE CAUTELA. Por último, el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido ser "absolutamente cautelosos" y "no hacer especulaciones más allá de los que conste en las actuaciones judiciales" declaradas secretas sobre el caso.

En declaraciones a los periodistas antes de inaugurar una jornada sobre la prevención y control de los ciberdelitos en colectivos vulnerables, el ministro ha apelado a la responsabilidad y el respeto de todos con el secreto de las actuaciones.

Respecto a si Anna Puigdemont se reunió el 15 de septiembre de 2018 con los detenidos, Marlaska ha reiterado que no se hagan especulaciones "más allá de lo que conste en las actuaciones judiciales".

Más contundente ha sido el ministro al referirse el presidente de la Generalitat, Quim Torra: "Lo único que podemos decir es que el presidente Torra tienen algo muy fácil que hacer, que es condenar la violencia".

Marlaska también ha apuntado a que el refuerzo de efectivos en Cataluña se está analizando en coordinación con los Mossos y con los principios de proporcionalidad y necesidad.