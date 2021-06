El Ángeles Alvariño dejará la búsqueda de Tomás Gimeno y Anna, que ve "inabordable"

La autoridad judicial que investiga el caso de las niñas Anna y Olivia, presuntamente asesinadas por su padre en Tenerife, autorizará en los próximos días el cese de las operaciones de rastreo del buque oceanográfico Ángeles Alvariño en busca de los cuerpos del hombre, Tomás Gimeno, y su hija Anna. Es consecuencia de que tanto la instructora como el responsable de operaciones de la embarcación han llegado a la conclusión de que es "imposible" continuar con el rastreo ante lo escarpado del terreno submarino.

La magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer numero dos de Santa Cruz de Tenerife, órgano competente para la investigación del caso, ha tomado este miércoles esta decisión, tras haber recibido un informe del responsable de operaciones del barco que califica de "completamente inabordable" la exploración en la zona en donde hipotéticamente podrían localizarse nuevos resultados.

Los investigadores temen que, dadas las corrientes submarinas, "no se puede asegurar que un cuerpo lastrado con un cinturón de buceo no se desplazaría rodando pudiendo llegar a un lugar no determinado y, por tanto, fuera de la capacidad de búsqueda de que disponemos".