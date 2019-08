Unas partidas de carne afectada por listeria llegaron a Madrid y Extremadura

Unas "pequeñas partidas" de la carne afectada por la bacteria listeria moncytogenes salieron de Andalucía y fueron distribuidas a las comunidades de Madrid y Extremadura, pero hasta la fecha no hay casos identificados en esas autonomías, a las que se les ha informado de esta situación.

Según han informado fuentes del Ministerio de Sanidad, en la lista de distribución del fabricante figuraba un tercer envío a Cataluña, que no obstante no llegó a esta comunidad autónoma. Las mismas fuentes han hecho hincapié en que toda la carne, que fue distribuida en su mayoría en Andalucía, ha sido retirada del mercado. Un total de 56 personas están hospitalizadas por el brote de listeriosis detectado en Andalucía, del que la Junta de Andalucía espera que aún se puedan producir más casos en los próximos días, pues la sintomatología de esta enfermedad puede tardar más de cuatro semanas en aparecer.

De estos hospitalizados, 43 lo están en media docena de hospitales sevillanos, la mayoría de ellos en el Virgen del Rocío, donde quince embarazadas están siendo monitorizadas, pues se trata de un grupo de riesgo. En hospitales de Huelva están ingresados cinco enfermos más, otros cinco en Cádiz; dos en Málaga y uno en Granada.

El brote de listerioris ha sido localizado en lotes de carne mechada de la marca 'La Mechá', fabricada por la firma Magrudis, de Sevilla, y del que se decretó una alerta sanitaria el 15 de agosto.

Diez claves para entender la listeriosis

La listeriosis es una enfermedad causada por la bacteria listeria que infecta a las personas a través de alimentos contaminados como ha ocurrido en el brote detectado en Andalucía con más de ochenta afectados tras ingerir carne mechada. La doctora Belén Padilla, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc) y especialista en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, ofrece las claves para entender esta enfermedad.



1.- La listeria es una bacteria que se encuentra en el terreno donde entra en contacto con vegetales y animales que la pueden transmitir a las personas a través del consumo de leche y carne.



2.- Incidencia: La incidencia media es de 3 casos por millón de habitantes. "Es una enfermedad que puede ocurrir pero lo que es raro es que haya brotes" como el de Andalucía, apunta la experta.



3.- Brotes: Un brote de listeriosis puede surgir porque el alimento proceda de un animal infectado por la bacteria; porque en la cadena de envasado un alimento puede estar contaminado por otro; o bien porque a la hora de manipularlos se haya podido contaminar. Lo habitual es que la bacteria se extienda en la cadena de procesamiento del alimento.



4.- La listeria aguanta bien el frío, pero no el calor. Hay que cocinar los alimentos por encima de 70 grados y preservarlos a partir de menos de 4 grados para así eliminarla.



5.- Contagio y diagnóstico: No se transmite de persona a persona, solo al ingerir un alimento contaminado. Lo habitual es detectarla en un análisis de sangre del afectado.



6.- Listeriosis inadvertida: las personas sanas pueden padecer en algún momento esta enfermedad infecciosa que pase inadvertida y con algún síntoma, como una diarrea sin mayor importancia.



7.- Grupos de riesgo: pacientes con enfermedad crónica y con enfermedades inmunodepresoras; mujeres embarazadas con riesgo para el feto o personas mayores de 65 años. Son casos que pueden tener listeriosis sintomáticas y con posibles repercusiones graves.



8.- Curso de la enfermedad: puede ser prácticamente asintomática, presentar síntomas no graves, como una gastroenteritis con algo de fiebre, o llegar a síntomas graves como meningitis en fetos y bebés. En casos muy graves puede haber secuelas neurológicas.



9.- Tratamiento: con antibióticos vía oral. La listeria no se ha mostrado resistente a estos fármacos y no tiene por qué permanecer latente en el organismo.



10.- Duración: la infección y su tratamiento puede durar de cinco a siete días en casos leves, mientras que en situaciones graves el tratamiento se prolonga a partir de dos semanas.