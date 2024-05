Anabel Díez Navarrete: "Llamar hijo de puta al adversario político hace años sería impensable"

Ha vivido muchas legislaturas desde la primera fila como periodista parlamentaria pero pocas con el nivel de polarización de hoy en día. La periodista Ana Isabel Díez Navarrete analiza la actualidad política de nuestro país este viernes en O Vello Cárcere en un acto organizado por la Asociación de la Prensa de Lugo.

Es periodista experta en información parlamentaria con tres décadas de experiencia, ¿estamos en el momento de mayor crispación política de la democracia?

Es similar al de otras ocasiones pero con otras características que vienen dadas por las nuevas tecnologías y las redes sociales. Creo que el impacto de las redes hace que el mundo de la política, con sus luces y sus sombras, se engrandezca y el insulto parezca mucho mayor del que era hace 20 o 30 años. Hoy en día se le suma que hay algo muy grave: el totum revolutum de mezclar situaciones que no tienen nada que ver y concatenar cosas sin fundamento.

¿Con qué época lo compararía?

El trienio 1993-1996, la última legislatura de Felipe González, fue de una crispación extraordinaria. No quedaba nada dentro del tintero. El terrorismo, la situación de la corrupción, lo verdadero y lo falso se entremezclaban… Todo esto eran monedas comunes en la guerra contra el Gobierno. Esa época pasará también a la historia por la crispación en grado mayúsculo.

Felipe González es hoy en día uno de los más críticos con el presidente del Gobierno. ¿Se ha olvidado de lo que le tocó vivir en su época?

Es muy oportuna tu expresión. Parece que Felipe González no recuerda su etapa. Por fortuna para él ha debido de olvidarse del "¡váyase señor González!". Tampoco se acuerda de que entonces el lema contra él era "paro, corrupción y despilfarro". En cuanto a su postura hoy habría que analizar su relación con el partido. Aunque él dice que sus ataques solo tienen que ver con Pedro Sánchez, yo opino que su postura crítica sí que tiene que ver con el PSOE y no le gustaría escuchar lo que piensan de él muchos militantes y gobernantes. No obstante, es llamativo el respeto que se ha tenido y se sigue teniendo a Felipe González por su aportación a España, aunque el dolor que produce a muchos militantes su actitud es un hecho.

Parece que Felipe González se ha olvidado de su etapa y de que entonces el lema contra él era "paro, corrupción y despilfarro"

Habla de respeto, ¿cree que precisamente ese valor se ha perdido hoy en política?

Sí, el respeto institucional y el decoro se han perdido. Los dirigentes se hablan en términos tabernarios (con mucho respeto a los bares) con insultos directos a la persona e incluso con alusiones directas a su estabilidad mental. Esto es algo exclusivo de este tiempo.

¿Un "me gusta la fruta" hace años sería impensable?

Totalmente, llamar hijo de puta al adversario hace años sería impensable. Los periodistas tenemos en esto también una responsabilidad y cada vez que escribimos el "me gusta la fruta" de la presidenta madrileña deberíamos poner "presidente hijo de puta". Es muy grave y no podemos normalizarlo. Ella tiene su público y hay ciudadanos que se regodean en el insulto en las redes pero hay otros a los que les molesta porque está fuera de las mínimas reglas democráticas que merece el adversario, sea del partido que sea.

El nivel de tensión y descalificaciones cada vez van a más. ¿Cree que a ninguno de los protagonistas les interesa que se frene la polarización? ¿Están a gusto en el fango?

Lamentablemente la polarización hoy forma parte de los ingredientes de hacer política. Por tanto si viene desde las cúpulas de los partidos, el remedio para que la crispación remita está lejos de producirse. De ella vive parte esencial de la estrategia política. Los propios partidos tienen que querer ponerle freno y alguien tiene que dar el primer paso. Fundamentalmente, los dos grandes partidos deberían de bajar el pistón, pero nunca se baja, quizá porque tras unas elecciones vienen otras y nunca encuentran el momento oportuno para producir cohesión social.

Lamentablemente la polarización hoy forma parte de los ingredientes de hacer política. Por tanto, el remedio para que la crispación remita está lejos de producirse

Tampoco encuentran el momento para llegar a acuerdos. El Gobierno no logró sacar adelante las últimas leyes. ¿Peligra la legislatura?

Esta legislatura nace con muchísimas dificultades y si no se aprueban los presupuestos de 2025 caminará con bases muy endebles. ¿De quién depende la continuidad? De ERC y Junts y, ahora, no hay interlocutores fiables para asegurar que la legislatura pueda continuar, tampoco me atrevo a decir lo contrario. ERC hizo implosión y por parte de Junts solo encontramos amenazas.

La polarización se ha trasladado a la sociedad. Según el CIS, 9 de cada 10 ciudadanos cree que la democracia está peor que hace 10 años. ¿Está la gente harta?

Sí y lo peligroso de trasladar desánimo con ciertas actitudes es que produzca desapego de la ciudadanía a las instituciones y al deseo de participar en las votaciones. Esto es grave, por eso hay que parar y no hablar solo para los tuyos, hablar para la sociedad.

"Viví como algo histórico y grave el día en que el Senado aprobó la aplicación del artículo 155"

De todos sus años como periodista parlamentaria. ¿Qué ha sido lo que más la ha sorprendido?

El día en que el Senado aprobó el artículo 155 de la Constitución y por primera vez en España se quitaba el poder a una comunidad autónoma (Cataluña). Me pareció un momento trascendental y que España estaba viviendo un hecho histórico y de la máxima gravedad. Como consecuencia. digo que fue igual de grave cuando Cataluña proclamó de manera unilateral la independencia, pero en este caso era un hecho irreal jurídicamente, no tenía ningún valor desde el punto de vista constitucional. Fue una voluntad política, pero la consecuencia de ese acto tuvo aún más trascendencia.

¿Qué le parecieron los 5 días de reflexión de Pedro Sánchez?

No me equivoco si digo que todos los periodistas los vivimos con estupefacción. Nos faltaban muchos datos para saber lo que había detrás. Yo creo que en su anuncio había una parte personal pero también intervino el político que lleva dentro.

¿Su llamada de atención tuvo impacto en la gente?

Abrió una puerta interesante con esa llamada de atención a la socidad para tomar conciencia de algunos deterioros democráticos que se están produciendo pero le faltó contenido. Hay que ser más explícito: ¿reflexionar en relación a los medios, a la Justicia, a la manera de hacer política? ¿De qué estábamos hablando?

¿Faltaron propuestas concretas?

Exacto. Creo que no lo gestionó bien porque, una vez que anunció que no dimitía, no supo llenar de contenido su propuesta y decir qué es lo que quería. No puede ser que porque recibiera mensajes de apoyo y miles de personas le dijeran que continuase fuera suficiente para decir que sigue. Entendimos que iba a haber una agenda reformista, que incluso asustó, pero de momento no la hemos visto.