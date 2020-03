Ana Pastor pide obedecer a los médicos ante el covid-19

La exministra y vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor, ha explicado este jueves que se encuentra "muy bien" y ya sin síntomas del coronavirus y ha pedido a todos seguir las recomendaciones para no extender el virus y actuar "con lealtad" y con prudencia ante "un problema de salud pública mundial".

"Lo más importante es seguir las instrucciones de los servicios sanitarios y hacer lo que nos mandan, que somos bastante dados a hacer cada uno lo que nos parece. Pues no, esto es un tema muy importante", ha asegurado Pastor en una entrevista en la Cadena Cope, después de que este miércoles anunciara que había dado positivo en la prueba del coronavirus.

La exministra, médico de formación, ha explicado que comenzó a sentirse mal el sábado cuando regresaba en avión a Galicia después de una comida de mujeres en Málaga y, aunque pensó que se trataba de una gripe normal, canceló toda su agenda, se tomó un paracetamol y al día siguiente llamó a los servicios sanitarios.

Según ha explicado Pastor, de entrada no le hicieron la prueba del coronavirus ya que "no era un grupo de riesgo" y no creía haber estado en contacto con personas con la enfermedad, pero sí se la practicaron anteayer, al ver que "había algún caso en el Congreso".

"De todos modos las medidas de protección eran las mismas. Yo no es que lo supiera, pero, hombre, dado que estaba pasando lo que estaba pasando, me lo podía sospechar...", ha expuesto Pastor, que se quedó en casa y ha pedido a todos que sean prudentes si tienen síntomas.

La diputada del PP ha explicado que no solo no da abrazos, sino que está en su domicilio y no deja que la visite nadie. "Me estoy dedicando a la lectura y estoy en casa, que, como acostumbro a estar muy poco, lo estoy agradeciendo muchísimo", ha explicado.

La representante pública se ha mostrado convencida de que cuando pase su enfermedad podrá "cuidar a otros" y ha trasladado un mensaje de ánimo a todas las personas que están pasando la enfermedad. "La medicina es fantástica y la mayoría se van a recuperar", ha defendido.

MÁS RECURSOS ECONÓMICOS. La exministra ha deseado que el sistema de salud salga "el doble de fuerte" de una "prueba" como la de hacer frente al coronavirus y ha pedido al Gobierno que facilite "todos los recursos a las comunidades autónomas", "lo que les deben y lo que no", para que tengan material y puedan atender a la población.

Preguntada sobre su posición política acerca de las medidas que ha tomado el Gobierno contra el virus, Pastor ha evitado hacer "ningún tipo de comentario" más que el de llamar al "discurso de la unidad, que es el que hay que tener", ha opinado.

VOX. El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, considera que los miembros de la Mesa del Congreso deberían guardar cuarentena después del positivo por coronavirus de su vicepresidenta segunda y diputada del PP, Ana Pastor.

La formación que lidera Santiago Abascal decidió cancelar sus compromisos en la Cámara baja este martes, tras conocerse los casos que afectan al secretario general, Javier Ortega Smith, y a su diputado por Cádiz Carlos Zambrano.