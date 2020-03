Ana Pastor da positivo en coronavirus

La vicepresidenta segunda del Congreso de los diputados y exministra de Sanidad, Ana Pastor, ha anunciado este miércoles que ha dado positivo en las pruebas del covid-19.

Desde el sábado por la tarde que tuve fiebre he permanecido en casa siguiendo las indicaciones médicas. Ayer me dio positivo la prueba del COVID-19 por lo que continuaré en mi casa los días que me indiquen mis colegas. Yo estoy perfectamente bien sin fiebre ni otros síntomas.