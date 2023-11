Sánchez: "La amnistía no será un ataque a la Constitución, sino una muestra de su fortaleza"

El candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles la amnistía para los líderes independentistas, una medida "en el nombre de España, en el interés de España y en defensa de la concordia entre españoles".



Así lo ha dicho durante su intervención en el pleno de investidura en el Congreso, en la que ha dejado claro que la amnistía se aprobará "bajo luz y taquígrafos, con total transparencia": "No será un ataque a la Constitución del 78, sino todo lo contrario, una muestra más de su fortaleza y vigencia".

"Las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad virtud", ha señalado Sánchez, utilizando la misma expresión que lanzó en el último Comité Federal del PSOE, cuando defendió la amnistía por primera vez ante su partido.

Además ha subrayado que toma esta medida por "interés general", en primer lugar para consolidar "los avances" logrados en los últimos cuatro años y para "seguir avanzando por la senda de la convivencia y del progreso", según ha expresado.



Ante el conflicto catalán, ha dicho Sánchez, caben dos aproximaciones: la vía "de la imposición y de la crispación", que ha atribuido al PP, o "la vía del diálogo, el perdón y el entendimiento", que es la que se emprende ahora.



Esta amnistía, ha señalado Sánchez, está impulsada "por la esperanza fundada" de que ayude "a superar una crisis de la que nadie puede estar orgulloso" y para que contribuye "a mejorar la convivencia".



El candidato socialista a la presidencia del Gobierno ha citado en su discurso al poeta catalán Salvador Espriu, al recetar "diàleg" (diálogo, en catalán), antes de anunciar la amnistía "en nombre de España", y para defender la "concordia", una palabra que, ha recordado, se expresa de la misma manera en todas las lenguas cooficiales del Estado.



No obstante, Sánchez ha reconocido que se trata de una medida "que puede no ser compartida por muchos ciudadanos" y que es "perfectamente consciente de ello".



"Quiero decirles a todos ellos que respeto enormemente sus opiniones y emociones. Pero las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad virtud, por motivos de interés general", ha señalado.



Incluso, Sánchez ha ido un paso más allá y ha señalado que la amnistía "será buena para la economía del país", todo ello tras afirmar que los poderes económicos que "auspician" a la derecha y la extrema derecha no están "preocupados" por la amnistía.

La rebaja del Iva a los alimentos se extenderá hasta junio y habrá transporte público gratuito para menores y parados

Sánchez ha anunciado la extensión de la rebaja del impuesto sobre el valor añadido (Iva) de los alimentos hasta junio de 2024 y la gratuidad, a partir del 1 de enero, del transporte público para todos los menores y jóvenes y para las personas desempleadas.

Sánchez también ha avanzado que en los próximos meses se elevará el umbral de renta media de los 30.000 euros actuales a los 38.000 euros para que más familias puedan acogerse a las medidas de alivio hipotecario en vigor.

"Esto consiste en la congelación de la cuota mensual durante un año y la ampliación del plazo de amortización hasta los siete años", ha explicado el jefe del Ejecutivo en funciones durante su primera intervención en el debate de investidura.

Aumento del bono alquiler joven y habilitación de 183.000 viviendas públicas

Sánchez se ha comprometido a incrementar el Bono Alquiler Joven y a habilitar hasta 183.000 de viviendas públicas.

El objetivo del incremento del Bono Alquiler, que en la actualidad consiste en una ayuda de 250 euros para jóvenes menores de 35 años, pasaría por ayudar a una más temprana emancipación de los jóvenes, ha dicho Sánchez, que ha aprovechado para instar a los gobiernos autonómicos, que son los que gestionan la ayudan, de PP y Vox a que desarrollen con más ahínco esta medida.

El Congreso durante el debate de investidura. EFE

Fondo para asegurar indemnizaciones a víctimas de abusos en la Iglesia

Sánchez ha anunciadoun refuerzo del marco jurídico para que la responsabilidad civil por los abusos sexuales a menores no prescriban, así como la creación de un fondo estatal para el pago de ayudas y compensaciones a las víctimas de abusos en la Iglesia.

Ha asegurado que su Ejecutivo instará a la Iglesia católica a que se comprometa a reconocer y a reparar a todas las personas que sufrieron abusos sexuales por partes del clero, "incluyendo a las víctimas de casos históricos y también prescritos".



Ley de Derechos Culturales y mantenimiento del bono cultural joven

Pedro Sánchez ha anunciado la aprobación de una Ley de Derechos Culturales que "garantice el acceso de todas las personas y todos los territorios a la cultura", así como el mantenimiento del bono cultural joven.



Durante el debate de investidura, Sánchez ha asegurado que se proponen ampliar la presencia de la cultura y la creatividad artística en las escuelas e institutos, así como dar más ayudas a los creadores.



El bono cultural joven, que se puso en marcha en 2022, es una ayuda directa de 400 euros a quienes cumplen 18 años para adquirir y disfrutar de productos y actividades culturales, una medida que benefició a 277.594 jóvenes en su primer año de aplicación y que han solicitado 326.579 en el actual.

Plan en salud mental que garantice ayuda psicológica al que lo necesite

Pedro Sánchez se ha comprometido este miércoles a aprobar un pacto de Estado en salud mental para fomentar el número de psicólogos y psiquiatras en los centros públicos y garantizar que "no haya un solo ciudadano que necesite ayuda psicológica y no pueda obtenerla".



Ha avanzado que estos compromisos, suscritos con Sumar, también supondrán una reducción de los tiempos de espera y se alcanzarán con las comunidades autónomas que lo deseen.



Se trata, ha dicho, no solo de la salud mental, también de implantar un plan para lograr una reducción drástica de las listas de espera, reforzar la Atención Primaria y ampliar la cartera de servicios, bucodentales y oftalmológicos.



Sánchez manda un aviso a los ricos: "Van a pagar más que el resto"

Pedro Sánchez ha defendido que los ricos "tienen que pagar más impuestos" y ha prometido que, mientras gobierne, "van a pagar más que el resto".

"Los ricos, pues lo siento, tienen que pagar más impuestos que lo que pagan hasta ahora. Es más, mientras nosotros gobernemos, van a pagar más que el resto porque lo justo, lo que mandata la Constitución, es que contribuya quien más tiene", ha asegurado el presidente del Ejecutivo en funciones durante su primera intervención en la sesión de investidura este miércoles en el Congreso de los Diputados.

"Feijóo bendijo a la ultraderecha y le abrió las puertas a cinco gobiernos autonómicos y 135 ayuntamientos"

El candidato a presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha denunciado que ya estamos viendo las consecuencias de los pactos de la ignominia" entre el PP y Vox, y ha lamentado que Alberto Núñez Feijóo haya "blanqueado y legitimado" a la "ultraderecha" para llegar al poder.



En su intervención en el pleno de investidura en el Congreso, Sánchez ha lamentado que tras las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo el PP no optara por ser una "derecha responsable que comprende la necesidad de frenar el avance de la ultraderecha antes de que sea demasiado tarde" y que optara por ser una "derecha irresponsable que blanquea y legitima para llegar al poder a la ultraderecha".



"(Feijóo) bendijo a la ultraderecha y le abrió las puertas a cinco gobiernos autonómicos (...) y 135 ayuntamientos", ha añadido Sánchez, que ha lamentado que ahora estamos viendo las consecuencias de estos "pactos de la ignominia".

Feijóo durante el debate de investidura. EUROPA PRESS

Primera llamada de atención de Armengol

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez recibió este miércoles los primeros insultos de "mentiroso" y "trilero" antes de cumplirse la primera media hora del debate de investidura en el Congreso, lo que provocó una llamada de atención por parte de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol.

Cuando Sánchez relataba lo que considera recortes de libertades por parte de gobiernos autonómicos y locales del PP, tanto en solitario como en coalición con Vox, arreciaron las protestas de los diputados del Grupo Popular y se oyeron gritos aislados de "mentiroso", "trilero", y "pinocho".

Armengol se vio obligada a detener un momento la sesión para llamar la atención a sus señorías y pedir respeto por el orador para que Sánchez pudiera seguir con su discurso de investidura.

Armengol y Sánchez. EFE

Sánchez reivindica sus apoyos "progresistas" frente a PP y Vox: "Nosotros somos tan españoles como ustedes"

Sánchez ha reivindicado a las "fuerzas progresistas" que está previsto que le den su apoyo en contraposición a los postulados de PP y Vox, subrayando que ellos son tan españoles como las fuerzas de la derecha.

"Por cierto, nosotros somos tan españoles como ustedes, no somos menos españoles que ustedes", ha proclamado Sánchez dirigiéndose a PP y Vox durante su intervención en esta sesión de investidura, que ha arrancado pasadas las 12:00 horas de este miércoles.

En este contexto, el jefe del Ejecutivo en funciones ha defendido que, frente "al rechazo de los cambios" de PP y Vox, existen unas "fuerzas progresistas que están dispuestas a seguir avanzando y a no dar un paso atrás".

"Fuerzas que conocen bien los problemas a los que nos enfrentamos, a los que se enfrenta la ciudadanía de nuestro país", ha continuado Sánchez, que ha arremetido contra PP y Vox acusándoles de "dominar la técnica reaccionaria.

Al respecto, les ha acusado de "mostrarse incapaces de gestionar lo público". "Son tan incapaces de resolver problemas como capaces de instigar odio y la rabia social, dominan la técnica reaccionaria y solamente muestran destreza en aprovechar los miedos y las frustraciones legítimas de una parte de la población para ganar el poder", ha añadido.

Sánchez se compromete con un pacto de Estado por los derechos de las personas LGTBI: "Es más necesario que nunca"

Sánchez ha asegurado que el nuevo gobierno progresista se compromete sacar adelante un pacto de Estado por los derechos de las personas LGTBI.



Sánchez ha cargado contra los pactos entre el PP y Vox y ha criticado en concreto al Gobierno de Madrid por anunciar la "derogación" por el trámite de urgencia las leyes LGTBI y el "desmantelamiento" de la red contra la LGTBIfobia.



Supone, a su juicio, recortar derechos y libertades y "hacer aún mas vulnerable a quien ya se siente vulnerable".



En este contexto, ha considerado que hoy más que nunca es necesario un pacto de Estado por los derechos de las personas LGTBI y ha garantizado que el nuevo gobierno se compromete a aprobarlo.



"Exigimos el alto el fuego inmediato de Israel sobre Gaza"

Sánchez se ha comprometido este miércoles a trabajar durante esta legislatura para el reconocimiento del Estado palestino tanto en España como a nivel europeo, al tiempo que ha reclamado un "alto el fuego inmediato" en la Franja de Gaza y rechazado "la matanza indiscriminada de civiles".

Prácticamente en el arranque de su discurso, Sánchez ha anunciado que su "primer compromiso" de cara a la legislatura que arranca, y en base a la resolución que ya aprobaron las Cortes Generales en 2015, es que "va a trabajar en Europa y, por supuesto, en España para reconocer al Estado palestino".

Asimismo, ha exigido "el alto el fuego inmediato de Israel sobre Gaza y el estricto cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario" en la operación militar que se está llevando a cabo en el enclave costero, que en su opinión, "hoy claramente no se está respetando".





Sánchez comienza el debate mostrando su respeto a las manifestaciones pacíficas

El candidato a la Moncloa y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha arrancado el debate de su investidura mostrando su respeto por todas las personas que se han manifestado contra la amnistía esta semana de forma pacífica.



Sánchez ha subido a la tribuna del Congreso para exponer su programa de Gobierno ante esta primera sesión de investidura y sus primeras palabras han sido para reconocer la legitimidad constitucional de los "miles de ciudadanos" que convocados por el PP y Vox han ejercido estos días su derecho a la libertad de expresión, que contempla la Constitución.



"A todos que los han ejercido de forma pacífica traslado mi reconocimiento y respeto a los derechos constitucionales que han ejercido", ha dicho.

Arranca la primera sesión del debate de investidura

La sesión de investidura ha arrancado poco después de las doce del mediodía de este miércoles en el Pleno del Congreso con la lectura de la propuesta de designación que hizo el Rey el pasado 3 de octubre. Y lo ha leído un diputado republicano, el secretario primero de la Mesa, Gerardo Pisarello, de Sumar.

El hemiciclo registra un aforo completo con diputados y senadores de todos los grupos, y también el banco azul del Gobierno de coalición en funciones. En las tribunas de invitados se ha visto a presidentes autonómicos y dirigentes territoriales del PSOE, como la navarra María Chivite, el asturiano Adrián Barbón y el canario Ángel Víctor Torres.

El candidato y presidente en funciones, Pedro Sánchez, había entrado al Palacio poco después de las once y cuarto de la mañana y llegó en coche accediendo por la parte trasera, la calle Zorrilla, ya que la Carrera de San Jerónimo está cortada al tráfico.



Amplio perímetro de seguridad alrededor del Congreso

Y es que el Congreso se ha blindado ante la celebración de un debate que se prevé bronco y que estará marcado por la ley de amnistía para los encausados en el proceso independentista catalán, una norma que ha provocado protestas en la calle desde hace más de diez días.

Para garantizar un desarrollo normal del Pleno de investidura, se han desplegado 1.600 agentes de la Policía Nacional, la mayoría de ellos de seguridad ciudadana de las Unidades de Intervención Policial (UIP).

Este segundo debate de investidura de la legislatura se prolongará hasta el jueves, cuando tendrá lugar la votación en la que Sánchez prevé salir elegido presidente del Gobierno con 179 votos, tres por encima de la mayoría absoluta que requiere para ser investido en primera vuelta.

En concreto, Sánchez acude a la Cámara tras haber amarrado el apoyo de sus hasta ahora socios de Gobierno de Sumar, los independentistas de ERC, Junts y Bildu y los nacionalistas del PNV, el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) y Coalición Canaria.​

Si finalmente sale elegido Sánchez, sería la primera vez en democracia que un candidato es presidente del Gobierno a pesar de que su formación no haya sido la más votada en las elecciones. La que tuvo más apoyos en las generales del 23 de julio, el PP de Alberto Núñez Feijóo, no reunió los apoyos necesarios en la Cámara en el debate de investidura celebrado hace poco menos de dos meses.

El Supremo rechaza la suspensión del Pleno de investidura pedida por Vox

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado la medida cautelar pedida por Vox en la querella que ha presentado contra Pedro Sánchez y el líder de Junts, Carles Puigdemont, de suspender el Pleno del Congreso de los Diputados de este miércoles para la investidura del primero como presidente del Gobierno.



En una providencia, el Alto Tribunal explica que adopta esta decisión "al no existir elementos que justifiquen la procedencia de suspensión del acto parlamentario dirigido a la investidura del presidente del Gobierno".



La resolución añade que la Sala tiene por recibida la querella de Vox, presentada por supuestos delitos de cohecho, encubrimiento o colaboración con el terrorismo, usurpación de funciones del Poder Judicial y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función, derivados de los acuerdos de PSOE y Junts sobre la ley de amnistía y el pacto de investidura.



El 86,1% de las bases de Podemos avala apoyar la investidura de Sánchez

El 86,1 por ciento de las bases de Podemos han avalado apoyar la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, según han informado fuentes de la formación morada.



Un total de 55.372 inscritos han participado en la consulta y de ellos el 86,1 por ciento, es decir 47.675 personas, ha votado a favor y el 13,7 por ciento en contra (7.586 votos)



La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales en funciones, Ione Belarra, lanzó una consulta a la militancia para decidir si sus cinco diputados apoyaban la investidura, consulta que concluyó este martes, a las 22.00 horas.