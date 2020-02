Alfonso Alonso deja la política y dimite como presidente del PP vasco

El ya expresidente del PP vasco Alfonso Alonso deja la política y dimite de su cargo al no contar con la confianza del partido, a cuya dirección nacional ha pedido que respete "la mayoría de edad" de los populares de Euskadi. Alonso ha comunicado este lunes su dimisión a la Junta Directiva del PP vasco después de que el domingo el líder nacional del PP, Pablo Casado, decidiera apartarlo como candidato a lehendakari en favor de Carlos Iturgaiz.

En la rueda de prensa posterior a la citada junta y visiblemente emocionado ha reivindicado la singularidad del PP vasco y ha reconocido que se ha producido "una colisión" con Génova en la forma de entender la política y el propio partido y también en la manera de entender España. Ha admitido haber podido cometer errores, aunque siempre ha actuado con "la convicción de lealtad al proyecto común del PP", y ha confesado que tras perder la confianza del partido era "imposible" seguir liderando a los populares vascos, una decisión "que no tiene marcha atrás y es irrevocable".

A la puerta de la sede de los populares en Vitoria, minutos antes de las 17.30 horas, y ante las preguntas de los periodistas, Alonso había afirmado: "Estoy triste por el partido".

Asegura que pone fin a "una larga etapa de compromiso" durante la que ha dedicado su vida al partido

El hasta hoy presidente del PP Vasco, Alfonso Alonso, ha asegurado ante la Junta del PP vasco reunida en Vitoria que ha decidido poner fin a "una larga etapa de compromiso" durante la que ha dedicado su vida al partido. "Para mí, esto es mi vida", ha dicho.

A través de su cuenta en Twitter, Alonso ha hecho público el momento en el que ha comunicado a la Junta Directiva del partido su decisión de abandonar la presidencia de la formación. "Vengo esta tarde a presentaros y anunciaros mi dimisión como presidente del PP en el País Vasco. Es una decisión que no tiene vuelta atrás", ha comunicado.

He dedicado mi vida a este proyecto, como muchos de vosotros. Esto ha sido mi vida @PPVasco pic.twitter.com/iaBH8pfZke — Alfonso Alonso (@AlfonsoAlonsoPP) February 24, 2020

El exministro ha asegurado que, para él "significa poner final a una larga etapa de compromiso y dedicación a la actividad pública y a la actividad política, sirviendo durante mucho tiempo como cargo público en distintas responsabilidades".

En este punto, ha citado su labor en el País Vasco, "en el Ayuntamiento de Vitoria como concejal y como alcalde de la ciudad, en el Congreso de los Diputados, en el Congreso de España y, finalmente, en el Parlamento vasco", así como en la presidente del PP Vasco y de los populares alaveses. "Para mí, eso es mi vida. He dedicado toda la vida a esto, como muchos de vosotros", ha añadido.

Amaya Fernández sustituye interinamente a Alonso como presidenta del PP vasco

Alonso ha recordado a los dirigentes del PP vasco el "camino recorrido juntos durante muchos años". "No voy a poder hablar mucho más", ha concluido, visiblemente emocionado.

AMAYA FERNÁNDEZ. Según ha avanzado, tras su dimisión, la secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, tomará "temporalmente las riendas del partido". Alonso ha explicado que ha tomado esta decisión no porque no cuente con el apoyo de sus compañeros del PP vasco que este lunes le han trasladado "palabras de cariño y afecto". "Sé que tengo su respaldo y apoyo pero no cuento con la confianza de la dirección nacional del partido", ha explicado, antes de señalar que esta situación hace "imposible seguir ostentando" la presidencia del PP vasco.

PABLO CASADO. El presidente del PP, Pablo Casado, ha agradecido la labor desarrollada por Alfonso Alonso. "Muchas gracias por tu entrega y dedicación a Vitoria, al País Vasco y a España en defensa de la libertad de todos. El Partido Popular seguirá siendo siempre tu casa", destaca en un mensaje en redes sociales.

En un comunicado, la dirección nacional del PP ha confirmado que la secretaria general del PP de País Vasco, Amaya Fernández, asume de forma interina y en aplicación de los estatutos del partido las funciones de presidenta del PP regional tras la dimisión de Alonso.

CURRICULUM

Nacido en Vitoria en 1967, casado y con cuatro hijos, Alfonso Alonso es licenciado en Filología Románica y comenzó su trayectoria en las instituciones vascas en el Ayuntamiento de Vitoria, donde entró como concejal en 1996 y cuya Alcaldía dirigió desde 1999 hasta 2007.

Un año después, fue nombrado presidente del PP de Álava, cargo en el que se mantuvo hasta 2015, y pasó a ser representante del Partido Popular en el Congreso por la circunscripción de Álava. En esta Cámara, ejerció como portavoz del PP en el Congreso de los Diputados entre 2011 y 2014.

Ese último año fue nombrado ministro de Sanidad, Política Social e Igualdad del Gobierno de Mariano Rajoy, responsabilidad que ejerció hasta 2016. Alonso, que había sido nombrado presidente del PP vasco en octubre del 2015 tras la marcha de Arantza Quiroga, regresó a la política vasca en 2016. En las elecciones de ese año fue el candidato a lehendakari de la formación y desde entonces era parlamentario del Grupo Popular Vasco.