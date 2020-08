Almeida anima a no salir a la calle en barrios del sur

El alcalde de Madrid, José Luis Rodríguez-Almeida, ha animado este miércoles a seguir las recomendaciones de no salir a la calle en los barrios de la capital más afectados por los rebrotes y ha advertido de que el Ayuntamiento de Madrid intensificará los controles policiales para evitar que se produzcan botellones y multar a los jóvenes que no lleven mascarillas.



Tras presentar la Tarjeta Familia, el alcalde madrileño ha insistido en que conviene no salir a la calle "en determinados barrios de distritos del sur", algo que se debe entender "como una recomendación de Sanidad sin que tenga carácter obligacional pero que pueda ser asumido.



"Conviene no salir debido a los datos, da igual que fueran otros barrios, hay que extremar las precauciones y seguir las recomendaciones, que no son caprichosas sino que se hacen con la finalidad de parar ese incremento de contagios", ha aseverado y ha apuntado que hay que tener la frialdad suficiente para entender que "hay que adoptar todas aquellas medidas que sean oportunas".



Además, ha incidido en que "no hay que estigmatizar los barrios del sur", sino que "hay que apoyarlos más que nunca". "No ponemos relajarnos. Por eso, animo a que seguir todas las recomendaciones", ha reseñado.



También ha querido el alcalde capitalino recordar a los jóvenes que tienen que llevar mascarilla y seguir el resto de recomendaciones, ya que "el virus ataca a todos". "Las estadísticas están ahí y ha bajado muy considerablemente la edad de contagio", ha dicho.



Al hilo, ha señalado que la Policía Municipal de Madrid está intensificando los controles antibotellón en parques como el de Pradolongo de Usera y en el resto de los distritos de la capital. "Vamos a intensificar las acciones para que esto no se produzca", ha advertido.