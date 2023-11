El alcalde más longevo de España recupera el bastón de mando a los 98 años

José Antonio Torres (PP), de 98 años, ha vuelto a convertirse en el regidor de mayor edad de España al prosperar la moción de censura que ha arrebatado la alcaldía de Chercos (Almería) a Eduardo Mesa (PSOE).

En el pleno celebrado este martes, Torres ha logrado cuatro votos a favor –los dos de su partido, uno de Vox y otro de Independientes por Chercos (IxC)–, mientras que el edil de Ciudadanos, Luis Francisco Barrado, sobrino político del candidato popular, no ha asistido a la votación.

La moción fue registrada el pasado 30 de octubre y, según se recoge en la iniciativa impulsada por PP, Vox e IxC, se presentó por la "incapacidad de llevar adelante políticas en defensa del municipio".

El nuevamente primer edil de Chercos ha sido recibido en el Ayuntamiento con una lluvia de billetes falsos y una sonada pitada de vecinos de este pueblo de algo menos de 300 habitantes de la comarca del mármol de Almería.

Junto a diputados provinciales y alcaldes de la zona, todos ellos custodiados por cuatro agentes de la Guardia Civil, Torres, ha sido recibido con gritos de "sinvergüenza", "que no, que no te hemos votado", o "vienen de Almería a quitarnos la Alcaldía".

Una vez en el salón de plenos, Torres apenas ha dirigido unas palabras a los asistentes, mientras que la portavoz de Vox, María del Mar Tripiana, y la de IxC, María Encarnación Franco, no han intervenido.

Sí lo ha hecho el portavoz socialista y hasta este martes regidor de Chercos, Eduardo Mena, quien se hizo hace unos meses con la alcaldía gracias precisamente al apoyo de IxC y la abstención de Ciudadanos.

Mena ha asegurado que tuvo la oportunidad de presentar una moción de censura en el anterior mandato, pero no lo hizo por "dignidad" y para "no dividir al pueblo", que según él es lo que ha ocurrido ahora, a la vez que ha mantenido que Torres no está capacitado para ser alcalde.

A la salida del pleno, los manifestantes, principalmente mujeres y entre ellas algunas de edad avanzada, han seguido al anciano regidor Torres entre abucheos hasta la puerta de su casa, así como a la edil de IxC hasta el bar en el que se ha introducido, todo ello mientras los agentes de la Guardia Civil velaban para que no pasase nada.