El alcalde de Mansilla, sobre el encuentro hippie: "No están practicando sexo a todas horas"

Unos 200 miembros de la llamada Familia Arcoíris, un grupo hippie fundado en los setenta en Estados Unidos, permanecen todavía acampados en una zona montañosa de La Rioja, a unos 70 kilómetros de Logroño, desde hace entre 15 y 20 días, dado que no está claro cuándo llegaron. El alcalde de Mansilla de la Sierra ha realizado unas declaraciones a El Programa de Ana Rosa, en las que matiza algunos puntos sobre las constumbres de esta comuna, de la que se dijo que era nudista y que practicaban sexo durante toda la jornada. "Vienen de vez en cuando al pueblo normal, tranquilos, vestidos. No han alterado al pueblo ni a los ganaderos ni a los vecinos de la zona", comentó en Telecinco, añadiendo que "aunque esto haya dado publicidad al pueblo", él no puede "apoyar que estén acampados sin permiso y haciendo fuego porque en La Rioja está prohibido".

Al parecer y según el regidor, no están desnudos toda la jornada y tampoco practican sexo en sesiones maratonianas. "Se bañan desnudos en el río", dijo, añadiendo que no están "practicando sexo a todas horas, más que la gente normal". El alcalde hacía referencia así al testimonio de agentes forestales y vecinos que han pasado por la zona.

A mediados de laa semana pasada, la Guardia Civil de La Rioja había tramitado ya más de un centenar de propuestas administrativas de sanción a este grupo hippie, la mayoría por hacer fuego, ocupar espacios no permitidos e incumplir las normas covid. En los controles desplegados por la Benemérita en los accesos a esta zona deshabitada no se encontraron drogas, pero sí una gran cantidad de pastilla de viagra. Según informan fuentes de la investigación, este grupo de personas, que proceden de diversos países europeos, conviven con varios menores, cuyo estado y situación sería preocupante.