Albares niega las negociaciones para la salida de Edmundo González: "No ha habido ninguna contrapartida"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha negado tajantemente que haya habido ningún tipo de negociación política con el Gobierno de Venezuela ni "contrapartidas" para propiciar la salida del candidato opositor Edmundo González, quien gozará de "libertad de expresión" ahora que se encuentra en España.

"Los únicos contactos han sido de tipo operativo", ha asegurado el ministro, en entrevista con Onda Cero recogida por Europa Press, después de que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, haya sostenido que hubo "amplias conversaciones y contactos" con el Gobierno español, al tiempo que ha lamentado las "tonterías" que desde ayer ha escuchado y leído.

Esos contactos fueron para facilitar que aterrizara en Caracas el avión de la Fuerza Aérea española que trasladó finalmente a España al dirigente opositor y para garantizar la seguridad del vehículo que le llevó desde la residencia del embajador español en la que se encontraba hasta el aeropuerto, ha explicado

Así pues, ha reiterado, "no ha habido ningún tipo de negociación política entre el Gobierno de España y el Gobierno de Venezuela y no ha habido ninguna contrapartida para que Edmundo González pudiera salir". "Si alguien conoce alguna no tiene más que decirlo", ha desafiado.

El jefe de la diplomacia ha indicado que no se les han planteado contrapartidas pero en todo caso el Gobierno no las habría aceptado "nunca".

La posición de España con Venezuela

"La posición de España sigue siendo la misma con Edmundo González en Caracas o en Madrid, no vamos a reconocer la supuesta victoria de Nicolás Maduro, queremos que se entreguen las actas, una línea roja absoluta para nosotros y que nos ha guiado para conceder asilo es proteger los derechos políticos e integridad física" de los líderes políticos, ha puntualizado

Según ha precisado, la "única conversación" que ha mantenido él en esta gestión fue para hablar con el candidato opositor y confirmar lo que ya le habían trasladado desde su equipo, que éste quería trasladarse a España y solicitar asilo.

En este sentido, Albares ha indicado que trasladó a Edmundo González que "podía seguir en la residencia del embajador español tanto como quisiera", como ya ocurrió en el pasado con el también opositor Leopoldo López, que tras más de un año se trasladó finalmente a España, pero el candidato presidencial prefirió salir de Venezuela.

Según ha explicado, la decisión de acoger al opositor ha venido motivada por "motivos humanitarios" al tratarse de una persona de 75 años sobre la que pesaba una orden de arresto y también por "motivos políticos" para hacer avanzar "la democracia en Venezuela y se respete el resultado" de las elecciones del 28 de julio.

Edmundo González gozará de "libertad de expresión" en España

Edmundo González. MIGUEL GUTIÉRREZ (EFE)

Asimismo, ha querido tranquilizar a la oposición venezolana asegurando que Edmundo González "está en seguridad, en libertad, tiene libertad de expresión y manifestación, puede seguir pensando y diciendo las mismas cosas", al tiempo que ha reiterado que España no va a "cerrar la puerta" a otros opositores venezolanos si lo necesitan.

Por lo que se refiere al reconocimiento de Edmundo González como presidente electo, Albares ha reafirmado que los Veintisiete consideran que por ahora no hay que dar este paso y en muchas capitales aún está fresco el recuerdo de Juan Guaidó, al que se reconoció como presidente encargado, y pese a la "energía" e "ilusión" que se puso "al final quedó en no gran cosa".

Además, dado que hasta el 10 de enero no se debe producir la juramentación del nuevo presidente hay "un tiempo razonable para poder propiciar esa negociación" entre el Gobierno y la oposición venezolana y se produzca "una salida democrática pero también pacífica y genuinamente venezolana".

El papel de Zapatero

En otra entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Albares no ha querido confirmar que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero haya desempeñado un papel en este caso concreto, limitándose a destacar que "hace ya muchos años que juega un papel muy positivo en la liberación de detenidos políticos en Venezuela".

Zapatero, ha dicho el ministro, "tiene una interlocución fluida con el Gobierno y la oposición, y en estos momentos una figura así siempre es útil, siempre es positiva y siempre es necesaria porque es lo que tenemos que intentar propiciar, un diálogo y una negociación entre Gobierno y oposición para desbloquear esta situación".