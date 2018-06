Alaya: "Estaría mejor sin hablar pero quiero cambiar el sistema desde dentro"

La jueza Mercedes Alaya, a la que el CGPJ ha abierto diligencias de información para ver si sus críticas a la Fiscalía merecen un expediente disciplinario, ha dicho estar "muy tranquila" y ratificarse en sus palabras, tras admitir que "estaría mejor sin hablar", pero que busca "cambiar el sistema desde dentro". En declaraciones este miércoles a los periodistas en la Audiencia de Sevilla, donde ocupa una plaza de magistrada en la Sección Séptima tras marcharse del juzgado de instrucción 6 en el que inició la investigación del caso Ere, Alaya ha afirmado ignorar si las diligencias abiertas van "a ir a algún lado" pero ha asegurado estar "muy tranquila" de lo que dijo en una conferencia en el Club Siglo XXI de Madrid y ratificarse en "que necesitamos fiscales independientes del Gobierno".

Al respecto, ha añadido que aboga por que el fiscal general del Estado "debe ser independiente" y "no elegido por el Gobierno". "La Constitución dice que será nombrado por el Gobierno, no elegido", ha afirmado, precisando que está "en contra" de este sistema, "no de las personas".

No sólo el ministerio público ha elevado una queja al CGPJ por las críticas de Alaya a esta institución, también el TSJA ha remitido al máximo órgano de gobierno de los jueces un escrito de los jueces de instrucción de Sevilla —excompañeros de Alaya— mostrando su "malestar profundo" por las críticas a la "capacidad y profesionalidad de sus compañeros" como el juez de refuerzo que le asignaron en el juzgado de instrucción 6 y que cerró la instrucción de la pieza política del caso ERE contra 22 excargos de la Junta.

"A mí me dan igual las críticas de mis compañeros", ha respondido Alaya, tras justificar su rechazo a los jueces de refuerzo para ayudarla en las macrocausas porque "para mí era más eficaz hacerlo yo que explicárselo a compañeros nuevos" y en el caso del juez que cerró la pieza política —de quien dijo que se iba del juzgado a la una para recoger a sus hijas y a un club de campo— ha señalado que quienes representan un cargo en una asociación judicial como ocurre en este caso "deben de ser ejemplares y la ejemplaridad se demuestra trabajando".