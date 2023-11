Aitana Bonmatí pide a Finlandia que acepte el catalán como lengua oficial en la UE

La futbolista del Barcelona y vigente ganadora del Balón de Oro, Aitana Bonmatí, ha pedido en un vídeo dirigido al primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, que este país acepte el catalán como lengua oficial en la Unión Europea (UE).

En un vídeo realizado en inglés, la jugadora recuerda que el catalán ya es una idioma oficial en el estado español y que es la decimotercera lengua más hablada en la UE.

"Es la lengua de mi club, el FC Barcelona, y un idioma que representa a millones de europeos. Queremos que el catalán tenga el mismo estatus que las otras 24 lenguas oficiales de la Unión Europea", indica.

Aitana aparece en el vídeo como parte de la campaña Say yes, de la organización Plataforma per la Llengua, que se ha publicado antes de que el Consejo de la Unión Europea vuelva a debatir este miércoles sobre la solicitud de España de incluir el catalán, el euskera y el gallego en el régimen lingüístico de la UE.

La futbolista pide a Petteri Orpo que acepte la oficialidad de su "lengua materna" después de que en los últimos meses se hiciera público que Finlandia, junto a Suecia, es uno de los países que ha planteado reservas sobre el reconocimiento de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE.

Plataforma per la Llengua inició en septiembre, antes de la primera reunión del Consejo de la UE para debatir la cuestión, la campaña Say Yes, dirigida a los estados europeos para que perciban la importancia de aprobar la oficialidad del catalán.

Desde hace semanas, la entidad ha publicado en sus redes sociales fotos y vídeos de personas con proyección pública que reclaman la oficialidad de la lengua catalana.

En septiembre, el actor Sergi López y el entrenador del Manchester City publicaron dos vídeos similares al de Aitana Bonmatí en los que pedían al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y al primer ministro sueco, Ulf Kristersson, respectivamente, que votaran sí a la oficialidad del catalán.