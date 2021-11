Aemet anuncia que este viernes podría nevar sobre La Palma

El paso de un sistema frontal dejará precipitaciones abundantes en el archipiélago canario este vienres, cuando podrían acumularse hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas en Tenerife y La Palma e incluso podría nevar en las cumbres de ambas islas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Sin embargo, y según han informado a Efe fuentes de la Aemet, la nieve no caerá sobre el volcán de Cumbre Vieja, donde sólo lloverá, pero sí nevará en la parte más alta de la isla, denominada Roque de Los Muchachos, por encima de los 2.300 metros de altitud.

En el resto del archipiélago podrían acumularse hasta 60 litros por metro cuadrado de precipitación en 12 horas en las islas occidentales y 40 litros por metro cuadrado en el mismo periodo de tiempo en las islas orientales.

A últimas horas del viernes es posible que vayan remitiendo las lluvias abundantes en Canarias y para el fin de semana la Aemet solo anuncia precipitaciones débiles en las islas de mayor relieve.

LA COLADA. Una nueva colada de lava procedente de algunos de los puntos de emisión más orientales del volcán de La Palma ha discurrido este jueves hacia el suroeste, paralela a la colada 10, ocupando nuevo territorio y destruyendo todo lo que ha encontrado a su paso, como el cementerio de Las Manchas, que ha quedado sepultado.

El director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, informó en rueda de prensa que esta nueva colada ha discurrido con bastante velocidad las primeras horas, pero el material destruido que está arrastrando la está dotando de mayor viscosidad y está ralentizando su marcha, avanzando unos 25 metros por hora.

Miguel Ángel Morcuende ha admitido que la situación es "preocupante", dado que esta nueva colada, que prácticamente avanza unida a la 10, está discurriendo en una zona de "mucha concentración urbana", en la que hay viviendas y edificaciones vinculadas a tierras de labranza, y en estos momentos está entrando en una zona de fuerte pendiente.

Más imágenes de esta tarde desde Las Manchas / More footage of this afternoon from Las Manchas pic.twitter.com/7eUykxa54J