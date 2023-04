Advierten de un posible fraude de Juan el legionario

Se hizo un nombre en la guerra de Ucrania por sus supuestas acciones heroicas, hasta el punto de que Volodimir Zelenski se sacó un selfie con él que lo catapultó a la fama. Juan el legionario, como se conoce a Juan Carmona, es un español que participa como voluntario en el conflicto bélico.

Ahora, según informa El Español, su reputación está en duda después de que varios donantes de fondos para adquirir material para unidades militares afirmen que el dinero nunca llegó a su destino y quedó en manos de Juan.

Además, el citado medio indica que Juan el legionario habría exagerado tanto su carrera dentro del Ejército español como su papel como voluntario en la guerra de Ucrania.

Este miércoles Risto Mejide entrevistó al tirador de precisión español para pedirle explicaciones. Y es que el propio presentador fue uno de los donantes: "Yo te he donado y no sé qué ha pasado con ese dinero". "Ese dinero ha ido para un coche", respondía Juan. "Ese es el documento [el de la compra del coche] que tienes que conseguir ya. No por mí, sino por la gente que ha puesto el resto", le pedía el presentador.