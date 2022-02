Un acusado de matar a su pareja admite que la descuartizó, pero no el homicidio

El hombre al que se juzga desde este lunes en la Audiencia Provincial de Murcia ante un jurado popular por la muerte de su pareja y la profanación de su cadáver, para el que se piden más de 15 años de prisión, ha admitido que descuartizó el cuerpo, pero ha negado que fuera el autor del homicidio.

En esta primera sesión de la vista oral el procesado, A.S.M., ha declarado que cuando llegó a la vivienda que compartían, ubicada en Cartagena (Murcia), un día no concretado de octubre de 2018, se la encontró muerta, en un charco de vómitos, y que no sabe por qué no se le ocurrió llamar a las fuerzas de seguridad o al teléfono de emergencias 112.

"No sé por qué actué de esa forma, me lo sigo preguntando todos los días, pero es que me sentí acobardado, lleno de miedo, por si me echaban a mí la culpa de su muerte", ha declarado.

A lo largo del interrogatorio, ha explicado con todo detalle cómo desmembró el cuerpo de la que había sido su pareja desde diciembre de 2016, para añadir que introdujo los restos morales en bolsas de basura que colocó en un arcón frigorífico, donde permanecieron hasta que unos tres meses después decidió deshacerse de ellos arrojándolos a dos contenedores.

El acusado ha explicado igualmente que para las maniobras de descuartizamiento utilizó un cuchillo y un serrucho mecánico y ha calificado como “muy buena” la relación sentimental que mantenía con la víctima.

En contra de lo sostenido por las acusaciones, ha negado que le impidiera salir de casa, ya que, según ha asegurado, “ella podía salir y volver cuando quisiera; yo jamás maltraté a nadie ni quise imponer mi voluntad”.

El hombre ha recalcado en otro momento del interrogatorio que cuando le llamaron los hermanos de la fallecida o cuando le interrogó la Policía Nacional para preguntarle si la mujer se encontraba en la vivienda, siempre les dijo que no estaba, sin revelar lo que había hecho con su cuerpo.

La denuncia por desaparición presentada por la familia se formuló el 7 de enero de 2019 y la detención de procesado se efectuó el 12 de octubre de ese año, ordenándose por el juez su ingreso en prisión, situación en la que continúa.

A la hora de fijar sus peticiones de condena, tanto la Fiscalía como el letrado que ejerce la acusación particular en nombre de los hermanos de la víctima tienen en cuenta las agravantes de parentesco y violencia de género.

La vista oral del juicio continuará este martes con la declaración de varios de los policías nacionales que participaron en la investigación de los hechos.