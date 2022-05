Acuerdo en el Gobierno para que la ley del aborto incluya bajas menstruales

El Ministerio de Igualdad ha llegado a una cuerdo con el de Inclusión y Seguridad Social para incluir finalmente la baja por menstruaciones dolorosas en la ley del aborto, que serán asumidas por la Seguridad Social desde el primer día y durarán lo que necesite la mujer.

Así lo han asegurado fuentes del Gobierno y la propia ministra de Igualdad, Irene Montero, en un tuit acaba de confirmarlo: "Vamos a reconocer por Ley el derecho de las mujeres con menstruaciones dolorosas a una incapacidad temporal especial que será costeada por el Estado desde el primer día".

Avanzamos para que ya no sea normal ir al trabajo con dolor y para acabar con el estigma, la vergüenza y el silencio en torno a la regla. Avanzamos en derechos. — Irene Montero (@IreneMontero) May 13, 2022

A falta de que se cierren todos los flecos y el texto llegue al Consejo de Ministros el próximo martes, las fuentes han precisado que las bajas serán asumidas desde el primer día por la Seguridad Social y no por la empresa y no se exigirá un mínimo cotizado como en otras incapacidades temporales comunes. La baja no comprenderán un número de días concretos, sino que serán los que necesite cada mujer, han informado las fuentes.

El acuerdo en el Gobierno llega después de que hace dos días se conociera un borrador de la ley del aborto, norma cuyo anteproyecto aprobará el próximo martes el Consejo de Ministros, que incluía bajas de hasta tres días por menstruaciones dolorosas.

Varios de los ministerios implicados en la reforma se vieron sorprendidos por el anuncio y aseguraron que aún estaban negociando aspectos claves de la futura norma, como el propio ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien dijo que era una medida "en discusión" dentro del Gobierno de coalición. "Nuestra posición es que esta ley tiene que armonizar dos elementos: mejorar la protección de las mujeres y también impulsar su participación en mejores condiciones del mercado de trabajo", afirmo Escrivá a los periodistas.

Finalmente, se ha llegado a un acuerdo.

Al igual que ha hecho Irene Montero, la secretaria de Estado de Igualdad, Angela Rodríguez, ha indicado en Twitter que el Gobierno regulará las incapacidades temporales para reglas dolorosas en la ley del aborto, una medida que ha calificado de "avance histórico para las mujeres".

"El feminismo es nuestra mejor marca España. In Spain we call it #BajaMenstrual", ha escrito Rodríguez.

La ley, además, garantizará la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y acaba con la exigencia del consentimiento paterno para las chicas de 16 y 17 años, entre otras medidas, tal y como ha ido desgranando el Ministerio estos últimos meses.