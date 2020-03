Los actos de devoción también suponen un riesgo de contagio

El Arzobispado de Madrid ha recomendado, "para prevenir contagios por coronavirus", no besar la talla de Jesús de Medinaceli en la visita que realizarán los fieles el día 6, como es tradición cada primer viernes de marzo, a la imagen del cristo en la basílica-santuario del Cristo de Medinaceli de Madrid.

En una nota de prensa, el Arzobispado pide que, "atendiendo a las recomendaciones" de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, los fieles que asistan a los cultos en honor a Jesús de Medinaceli y a Jesús del Gran Poder "y a celebraciones similares" que se abstengan de besar las tallas "para evitar posibles contagios por coronavirus".

Además, en su página web, informa de esta petición a los fieles e incluye una fotografía en la que aparece tachada con líneas rojas una persona en el momento del besapiés.

No obstante, el provincial de los Capuchinos en España, Benjamín Echevarría, ha dicho a Efe este miércoles que se mantiene el besapié (no hay prohibición, sino recomendación de no besar la talla) a la imagen de Cristo previsto para el viernes, pese a los casos de coronavirus en la capital.

Cada primer viernes de marzo, la basílica-santuario donde se encuentra el Jesús Nazareno recibe la visita de cientos de feligreses que hacen largas cola para besar sus pies, incluido en ciertas ocasiones algún miembro de la familia real.

Echevarría ha explicado que la basílica seguirá ciertas pautas sanitarias, como quitar el agua de las pilas bautismales, dar la comunión en la mano, no en la boca, y evitar que las personas mantengan contacto físico al darse la paz.

Y en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha hecho un "llamamiento al sentido común".

Si el Ministerio de Sanidad recomienda evitar determinados comportamientos –ha dicho Aguado–, "lo lógico parece que desde el punto de vista del culto y del sentido religioso se tomen medidas sanitarias y se evite en medida de lo posible la propagación" del virus. Esta advertencia llega a las puertas de las celebraciones de la Semana Santa, lo que supone grandes aglomeraciones de gente en múltiples localidades de todo el país.

Los casos positivos por coronavirus en la Comunidad de Madrid, ha informado la Consejería de Sanidad, ascienden este miércoles a 76, entre ellos una menor de 4 años, estudiante de un colegio de la capital.