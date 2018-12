Un activista LGTB es asesinado a golpes en su casa de Valencia

El hombre de 60 años hallado muerto con signos de violencia en su domicilio en Valencia es Fernando Lumbreras, uno de los primeros coordinadores de Lambda en esta ciudad y un pionero en la defensa de los derechos LGTB, según han confirmado a EFE fuentes de la investigación y de su entorno.

Agentes de la Policía Nacional encontraron el cuerpo sin vida de Lumbreras anoche, con golpes por todo el cuerpo, en su vivienda en la calle Julián Peña, que se encontraba toda revuelta, e investigan las circunstancias de su fallecimiento.

El 091 recibió una llamada este miércoles sobre las 20.30 horas y los agentes se desplazaron hasta el domicilio, en la calle Julián Peña de la capital, donde encontraron a la víctima, un hombre de 60 años que, al parecer, vivía solo.

El actual coordinador de Lambda Valencia, Alec Casanova, ha señalado a EFE que están tratando de confirmar oficialmente con la Policía y la familia que efectivamente se trata de Lumbreras, aunque ha indicado que "por la descripción de la persona", coincide con él.

Aunque ha pedido dejar que la Policía haga su trabajo, ha asegurado que saben que ha sido "un crimen, un asesinato" porque si ha sido hallado "con las manos atadas y con golpes en la cabeza, no se puede llamar de otra forma".

Lumbreras fue uno de los primeros coordinadores del colectivo en Valencia y un "pionero en los derechos LGTB" y fue "visible en una época en la que era muy difícil serlo", ha resaltado.

En su cuenta de Twitter, Lambda Valencia ha asegurado que se trata de "un día triste" porque Lumbreras, "una de las primeras personas al frente de Lambda, ha sido encontrado muerto en su casa".

Hui és un dia trist. Fernando Lumbreras, una de les primeres persones al capdavant de Lambda ha estat trobat mort a sa casa.

Volem per damunt de tot recordar i fer honor al gran treball que Fernando va fer pels drets LGTBI.

